Edilii constănţeni îşi fac calculele pentru alegerile din 2012 ţinând cont şi de evoluţia crizei economice

Edilii constănțeni își fac calculele pentru alegerile din 2012 ținând cont și de evoluția crizei economice

O parte dintre primarii constănțeni sunt hotărâți deja să candideze pentru un nou mandat, în timp ce alții susțin că, în decizia finală, vor ține cont și de evoluția situației economice a României. Primarul comunei Topraisar, Gheorghe Stelian, se numără printre cei care își doresc să își continue activitatea în fruntea primăriei. Aflat la al treilea mandat, Gheorghe Stelian a mărturisit că îi place administrația și va candida din nou dacă oamenii îl vor. „Sunt oameni care speră în mine și, pentru ei și pentru cei care au încredere în mine, voi mai candida. Alegerile sunt singura variantă în care mă va putea înlătura cineva”, a explicat el. La fel de hotărât s-a dovedit a fi și primarul comunei Deleni, Marian Dan. El a declarat că își dorește să meargă mai departe și să continue proiectele demarate în acest prim mandat. „Și ce facem? Plecăm cu toții?“ Mihai Soare, primarul comunei Siliștea, s-a arătat pentru început indecis în privința viitoarei sale candidaturi. El și-a exprimat dezamăgirea față de guvernarea actuală și față de absența fondurilor. „Dar, apoi, mă gândesc: ce să facem? Să plecăm cu toții? Tot trebuie să rămână cineva și aici”, a remarcat primarul, aflat la al treilea mandat. „La fel de bine mă gândesc și la persoana care ar putea veni în locul meu. Cine ar veni în contextul crizei actuale la conducerea comunei? Șansele ca eu să candidez din nou depășesc 50% pentru că am mai multe proiecte neterminate și vreau să le duc la bun sfârșit”, a subliniat Mihai Soare. La Pantelimon, Vasile Neicu se gândește în primul rând la sănătatea sa. „Sunt la al patrulea mandat. Am peste 60 de ani. În doi ani de zile se pot întâmpla foarte multe. Bine, nu știu cine mai poate sta în primărie în condițiile actuale. Însă dacă voi fi sănătos, voi candida. Am făcut niște promisiuni oamenilor și trebu-ie să le respect”, a spus hotărât el. În schimb, Gheorghe Moldovan, primarul comunei Albești, a precizat că evoluția anului viitor va cântări foarte greu în decizia sa finală. „Mă voi hotărî în funcție de evenimente. Dacă se va mai putea face ceva în anul următor, atunci voi candida”, a explicat gospodarul-șef, aflat la primul său mandat. Nehotărâți Pe de altă parte, există și primari care nu s-au decis încă în privința vii-torului lor în administrație. Așa este cazul lui Gheorghe Murat, primarul comunei Topalu, și al lui Traian Dra-gomir, primarul comunei Ciocârlia, care au susținut că este prematur să se pronunțe pe acest subiect. Adio, administrație! Spre deosebire de toți ceilalți colegi contactați, Gheorghe Cenușă, primarul comunei Dumbrăveni, nu mai vrea niciun mandat în fruntea administrației locale. „Motivele sunt subiective și obiective. Primarul a ajuns o cârpă pentru toată lumea. Toată lumea vine cu controale, cu amenzi. Toată lumea vine și își desfășoară talentele în primărie. În fiecare zi intră câte unul care își umflă pieptul și se dă mare. Păi, primăria a ajuns mu-zeul în care se desfășoară ifosele? De asta am venit noi în primărie? Ca să vină toți înfoiații la noi?”, a pus problema Gheorghe Cenușă. Primarul a mai precizat că este posibil să renunțe chiar și la acest prim mandat dacă lucrurile vor continua în aceeași notă. „Îmi pare rău că am candidat, dar îmi pare bine totuși că am pus satul la punct”, a încheiat el. Și Vasile Băjan, primarul comunei Saraiu, este hotărât să nu mai candideze dacă se va menține situația actuală. „Dacă va continua așa, nu se mai poate. Au pus în aceeași oală toate primăriile, a trebuit să facem reduceri și la personal și la cheltuieli. Dar au mărit impozitele. Ne-au dus în derizoriu”, s-a plâns primarul, aflat la al treilea mandat.