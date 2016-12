Edilii constănţeni au un program lejer de audienţe

În această perioadă,

Edilii constănțeni au un program lejer de audiențe

Odată cu scăderea temperaturii, pare că a scăzut și interesul cetățenilor pentru audiențele primarilor constănțeni. Potrivit legii administrației publice locale, primarii sunt obligați să organizeze audiențe. Edilii constănțeni vorbesc despre întâlnirile lor cu cetățenii din această perioadă. Edilul orașului Murfatlar, Gheorghe Cojocaru, a recunoscut că, în ultimele săptămâni, oamenii nu au mai venit în audiență la sediul primăriei așa cum obișnuiau să o facă în trecut. În opinia sa, una dintre posibilele cauze ar fi vremea care i-a ținut în case. Pe de altă parte, el a precizat că a ajuns să dea audiențe în stradă, în fața caselor sau în fața primăriei, pentru o mulțime de probleme, oferind chiar și consultanță notarială. Programul său obișnuit cuprinde două zile de audiențe la Primăria Murfatlar (miercuri în intervalul 9.00-12.00 și joi în intervalul 14.00-16.00), dar și în satul Siminoc (în fiecare vineri, începând cu ora 14.00). Gheorghe Cojocaru a mai declarat că lipsa fondurilor pentru lemne rămâne o problemă pe care oamenii o semnalează și acum, ei solicitând, de asemenea, adminis-trației locale suplimentarea locuințelor sociale. Nici primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, nu s-a confruntat cu o „afluență” de oamenii în ultima vreme. Potrivit declarațiilor sale, cei care au venit, recent, la primărie au cerut socoteală primarului pentru banii de lemne. „S-a dus vestea că primarul este de vină că nu s-au alocat banii și au venit la mine. Dar i-am lămurit în cele din urmă. De-abia acum o săptămână au venit banii pentru noiembrie și așteptăm să vină și restul”, a explicat Chirciu. „Nu vine lumea în audiențe. Lumea stă în casă acum”, a spus scurt primarul comunei Ciobanu, Ioan Suciu, adăugând că preocuparea principală a administrației din ultimele zile a fost deszăpezirea. Nici în Independența nu s-a înregistrat un număr crescut de audiențe. Primarul comunei, Cristea Gâscan, a declarat că nu există un număr regulat de persoane care vin în audiență, el fiind la dispoziția locuitorilor ori de câte ori este nevoie. Iluminatul public reprezintă una dintre problemele semnalate recent de către unele persoane. „Au fost câțiva care ne-au cerut să extindem sistemul de iluminat însă noi nu ne permitem să ajungem peste tot. Am iluminat străzile principale și ulițele în așa măsură încât oamenii să nu stea în beznă. Ar însemna să îndatorăm primăria foarte mult și eu nu pot face așa ceva”, a explicat Cristea Gâscan. Nici la Albești și nici la Istria nu a existat o creștere a audiențelor, primarii comunelor susținând că rezolvarea problemelor sociale este principala lor grijă zilele acestea. Alta este situația în Nicolae Bălcescu. Primarul localității, Viorel Bălan, a afirmat că a crescut numărul persoanelor care au venit în audiență, solicitând un sprijin social. „Sunt mulți bolnavi care ne-au cerut ajutorul. Nu au bani de medicamente sau nu au cum să ajungă la spital. Au fost cazuri în care am intervenit direct și i-am transportat chiar noi”, a adăugat Bălan. Cazați în primărie În relația cu cetățenii, primarul comunei Mereni, Gheorghe Chiriac, s-a întâlnit cu un caz special. „Acum două zile, ne-am trezit cu un cetățean la primărie care nu prea știa de pe ce lume este. Am vorbit cu el și am înțeles că a fost adus la noi de altcineva și nu avea unde să stea. Tot ce mai reținea el era că este din Adamclisi și are o mamă. Am luat legătura cu primăria de acolo și l-am transportat astăzi (n.r.-ieri) în Adamclisi pentru a se clarifica situația sa”, a povestit Chiriac. Primarul a mai spus că bărbatul a fost adăpostit în primărie și apoi de către o familie din sat pentru cele două nopți. Și Constantin Radu, primarul comunei Amzacea, s-a confruntat cu un caz similar. El a declarat că este vorba despre un bărbat de 40-50 de ani din comună care își duce traiul de pe o zi pe alta, iarna aceasta ajungând să fie găzduit într-una dintre sălile primăriei. „Iarna sau vara, se mai duce pe la unele familii și le ajută, primind în schimb o masă caldă sau un adăpost peste noapte. Acum a ajuns la noi pentru că nu mai avea unde să stea. Am găsit o sală unde mai aveam niște calorifere și l-am lăsat să rămână o vreme acolo”, a completat primarul. Cei mai mulți dintre primarii contactați admit faptul că, în ultimul timp, a scăzut numărul persoanelor care au venit în audiență. Mai mult, edilii susțin că, de multe ori, ajung să țină aceste întâlniri „pe teren”, remarcând că locuitorii orașelor sau comunelor au de rezolvat, în special, probleme de natură socială.