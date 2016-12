Ecologiştii vor redeschiderea Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu” din Medgidia

Ecologiștii vor redeschiderea Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu” din Medgidia

Președintele Partidului Ecologist Român Constanța, Gheorghe Donțu, candidat la Primăria Municipiului Constanța și Dumitru Bădrăgan vicepreședintele PER Constanța, candidat la Președinția Consiliului Județean Constanța, s-au întâlnit, astăzi, cu susținătorii și candidații Partidului Ecologist Român din Medgidia. Candidatul PER la Primăria Municipiului Medgidia, Radu Sorin Elvis a expus o serie de probleme ale specifice orașului și soluțiile sale pentru rezolvarea acestora.Reprezentanții PER au declarat că partidul militează pentru redeschiderea Muzeului de Artă „Lucian Grigorescu”, pentru a fi inclus în circuit turistic. O altă prioritate a PER o reprezintă necesitatea identificării resurselor financiare pentru renovarea „Băii turcești.