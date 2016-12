Echipa pedelistului Florin Mitroi iese la rampă

Banias contrazice acuzațiile pe care i le aduc Mitroi & Co și pariază pe Adrian Manole la conducerea de la municipiu Democrat-liberalii constănțeni au organizat, ieri, o conferință de presă la sediul Organizației Municipale a PDL Constanța, eveniment la care au luat parte deputatul Maria Stavrositu, actualul lider al Organizației Municipale a PDL Constanța, Florian Constantin, dar și primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi. Pe lângă aceștia au fost, însă, prezenți și alți pedeliști, cum sunt liderul de grup al aleșilor PDL din Consiliul Județean Constanța, Adrian Gheorghiță, Ionel Manafu, propus pentru conducerea Aeroportului Mihail Kogălniceanu, Senol Zevri, directorul Agenției pentru Protecția Mediului, fostul parlamentar Laurențiu Mironescu, dar și membri de partid care până la acest moment nu s-au remarcat printr-o activitate deosebită, așa cum sunt Gheorghiță Corbu și Dionisie Culețu. Echipa despre care, în cadrul conferinței de ieri, Florin Mitroi a declarat că s-a constituit încă din luna decembrie a anului trecut, a anunțat că deputatul Maria Stavrositu este, oficial, candidatul pe care cei menționați mai sus, dar și alți pedeliști îl susțin pentru conducerea Organizației Municipale a PDL Constanța, în vreme ce actualul președinte, Florian Constantin, va fi cooptat în Biroul Permanent Județean. „Avem nevoie de el acolo (n.r. - în BPJ)”, a menționat democrat-liberalul Florin Mitroi în ceea ce-l privește pe Constantin. Despre motivele care au determinat-o să-și asume o candidatură, Maria Stavrositu a menționat aici dorința sa de a defini o echipă puternică și dinamică, echipă care să reușească să poziționeze PDL-ul foarte clar în raport cu celelalte partide de pe scena politică din Constanța. „Nu ne consumăm cartușele de-acum“ Interesant de remarcat este că evenimentul de ieri este prima ieșire publică în care echipa ce-l are, așa cum a specificat Florian Constantin, „drept lider recunoscut în unanimitate”, pe Florin Mitroi, și-a asumat oficial o delimitare de actualul lider județean al PDL Constanța, senatorul Mircea Banias. Chiar dacă, în timp, Maria Stavrositu și Florin Mitroi nu s-au sfiit să critice actuala conducere, asumându-și oficial nemulțumirile, există și pedeliști, prezenți, de altfel, și la conferința de ieri, care nu au dat semne că ar avea obiecții vizavi de Mircea Banias, cel puțin nu până la momentul numirilor lor la conducerea unor deconcentrate constănțene. Astfel, legat de criticile aduse actualei conduceri a Organizației Județene a PDL Constanța, mai exact lui Mircea Banias, primarul din Valu lui Traian a explicat că ceea ce-i reproșează acestuia este faptul că „una se vota în BPJ și alta se făcea după”, în sen-sul în care, la centru, pentru șefiile decon-centratelor ar fi plecat alte propuneri decât cele discutate în Biroul Permanent Județean. Mai mult, Stavrositu și Florin Mitroi au explicat că „ruptura” care s-a produs între președintele Banias și anumiți colegi ar fi din cauza senatorului care, ulterior numirii sale ca lider interimar, s-ar fi distanțat destul de repede de aceștia. În plus, primarul din Valu lui Traian a susținut că, în opinia sa, Mircea Banias nu ar fi tocmai un președinte al tuturor pedeliștilor constănțeni. Și pentru că întrebările pentru membrii echipei lui Mitroi au fost, ieri, destul de multe, primarul a făcut, la un moment dat, o remarcă: „vor mai fi multe conferințe și nu trebuie să ne consumăm toate cartușele de-acum”. Nu în ultimul rând, la capitolul reproșuri, deputatul Maria Stavrositu și Florin Mitroi au declarat că președintele interimar „Mircea Banias s-a folosit de rezultatele acestei echipe” la centru, lăsând aici de înțeles că și le-ar fi asumat nemeritat. Candidatul la județ va fi „o decizie înțeleaptă“ Pe lângă anunțul potrivit căruia deputatul Stavrositu va intra în cursa pentru șefia Organizației Municipale, Mitroi a precizat, ieri, că în ceea ce privește un nume pentru conducerea județeană a PDL, echipa va lua „cea mai înțeleaptă decizie și o va anunța într-un timp cât mai scurt”. Cu această ocazie, Mitroi a reiterat ideea conform căreia, dacă echipa îi va solicita candidatura pentru funcția de președinte la județ, nu va ezita să se înscrie în competiție, adăugând aici că nu îi este frică. În continuare, primarul a subliniat că aspirantul la șefia Organizației Județene nu este încă stabilit, dar că „sunt foarte mulți oameni competenți” care ar putea să candideze, Mitroi dându-i drept exemplu pe Paul Brânză, pe deputatul Zanfir Iorguș care se pare că s-a alăturat, și el, echipei primarului din Valu lui Traian, dar și pe Gheorghiță Corbu, pedelist ce ieri s-a dovedit a fi mai vocal decât de obicei. În ceea ce privește ipoteza potrivit căreia și Laurențiu Mironescu ar putea să ia în calcul o candidatură la județ, deputatul Stavrositu declarând din nou că există „o nostal-gie” a membrilor PDL după perioada în care Organizația Municipală era condusă de fostul deputat, niciunul dintre protagoniștii conferin-ței de presă de ieri nu s-a pronunțat. Banias contrazice acuzațiile care i se aduc și pariază pe Adrian Manole la șefia Organizației Municipale O intervenție care ar putea trece drept surprinzătoare a fost, ieri, cea a consilierului județean Dionisie Culețu, care a declarat că s-a alăturat echipei lui Mitroi din cauza „degringoladei și a modului absurd” în care Biroul Permanent Județean ar fi fost condus. „Acest partid trebuie să respire”, a ținut să precizeze Culețu. Remarcile sale au fost privite cu scepticism de președintele PDL Constanța, senatorul Mircea Banias, care a declarat: „Culețu n-a avut în viața lui niciun rezultat. A primit întotdeauna numiri, a fost numit, mai exact, nu a candidat. Deci, în ce calitate face astfel de comentarii?!?”. Pedelistul a pus atitudinea lui Dionisie Culețu pe seama unei posibile supărări mai vechi a acestuia din urmă, datând din momentul în care s-a luat în discuție reducerea numărului de membri ai BPJ cu șapte persoane, listă pe care se afla și el. În ceea ce privește criticile aduse de către deputatul Stavrositu și primarul Florin Mitroi, Banias a explicat că „niciodată nu s-au făcut la București alte propuneri decât cele discutate, în prealabil, în BPJ, cu excepția nominalizărilor care au fost decise direct de la centru”. Pe de altă parte, senatorul Banias a comentat pe marginea acuzației că nu ar fi fost un președinte al tuturor pedeliștilor tomitani. În acest sens, el a spus că a fost un lider pentru toți colegii, reprezentându-i pe toți, fără diferențieri în funcție de preferințe. Banias a părut deranjat și de scurtele comentarii făcute, tot ieri, de Gheorghiță Corbu, democrat-liberal care, în viziunea sa, „nu e tocmai omul potrivit pentru a face reproșuri”, pentru că rezultatele nu-l recomandă. Concluzionând asupra reproșului privind activitatea sa, senatorul PDL a susținut că un președinte de organizație își asumă scorurile obținute, iar acestea au fost bune, în ultimii doi ani, la Constanța. „Dacă ar fi fost rezultate proaste, nu pe mine mă trăgeau la răspundere? Un lider trebuie să își asume rezultatele obținute, indiferent dacă ele sunt bune sau mai puțin bune”. Pe de altă parte, în ceea ce privește o candidatură pentru șefia de la municipiu, Banias a declarat că el îl va susține pe Adrian Manole: „Adrian Manole are mult mai multe calități decât toți cei care-și doresc șefia de la municipiu”, a conchis președintele interimar al PDL Constanța.