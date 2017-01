Gigi Chiru:

„Echipa de guvernare pe care o propune PD-L este cea mai credibilă”

Ştire online publicată Luni, 06 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Vicepreședintele organizației județene a PD-L, Gigi Chiru, va candida în această toamnă pentru un fotoliu de deputat în colegiul 6. Pedelistul se aruncă în bătălia electorală pentru parlamentare după ce, în această vară, a fost la doar câteva voturi distanță de mandatul de primar al orașului Eforie. - Sunteți un nume relativ nou pe scena politică din județul Constanța. Puteți fi considerat un tânăr politician care „gândește altfel”? - Da, mă consider un politician tânăr, iar noul slogan al PD-L mi se po-trivește întrucât eu sunt o persoană care gândește altfel, în comparație cu acei politicieni care sunt preocupați de propriile interese. În același timp, pot spune că gândesc la fel ca majoritatea cetățenilor din această țară. Pe de altă parte, deși mă consider un tânăr politician, experiența celor patru ani în mediul politic și în administrația publică locală m-a ajutat să acumulez foarte multă experiență politică și administrativă. Tocmai experiența acumulată m-a ajutat să devin vicepreședinte în Biroul Permanent Județean și, de curând, să fiu desemnat candidat în Colegiul uninominal nr. 6 pentru Camera Deputaților. - Ce localități sunt cuprinse în acest colegiu? - Colegiul nr. 6 pentru Camera Deputaților cuprinde cartierele Faleza Sud, Șoseaua Mangaliei, B-dul 1 Mai, parțial I.C. Brătianu, Dezrobirii și localitățile: Cumpăna, Agigea, Eforie, Techirghiol și Topraisar. Este un colegiu cu peste 80 de mii de locuitori. - Să înțeleg că în Eforie sunteți cunoscut. Totuși, pentru ceilalți cititori ai noștri din județ, vă rog să vă prezentați. - Într-adevăr, în Eforie sunt o persoană foarte cunoscută și în ultima vreme am devenit tot mai cunoscut și în județ datorită repetatelor mele acțiuni îndreptate împotriva sistemului, acțiuni prin care ceream instituțiilor statului (pe care, în mare parte, le consider subordonate unor grupuri de interese), să respecte și să vegheze la aplicarea legii. Am observat că aceste acțiuni mi-au sporit notorietatea, mai ales că demersurile mele au fost încununate de succes. - După o activitate susținută la Eforie, ce anume v-a determinat să vă înscrieți în lupta electorală pentru alegerile parlamentare din noiembrie 2008? - Așa cum am spus și mai devreme, consider că mai sunt foarte multe de făcut pe zona respectului față de cetățean și față de aplicarea legii. La propunerea colegilor mei, am acceptat să mă înscriu în această competiție electorală și să candidez în Colegiul Uninominal nr. 6 pentru Camera Deputaților, din dorința de a fi cât mai aproape de problemele cetățeanului și de a mă implica în rezolvarea acestora. Problemele lor sunt, de fapt, problemele mele și ale tuturor celor care am ales să ne trăim viața în mijlocul comunității din care facem parte. - Credeți că noul sistem de vot uninominal va reprezenta un avantaj sau un dezavantaj pentru dumneavoastră? - Consider că votul uninominal va reprezenta un avantaj pentru toți candidații și mai ales pentru toți electorii întrucât se stabilește o legătură directă între candidat și electoratul său. Am convingerea că, în felul acesta, voi putea să-mi promovez propriul program bazat pe prioritățile colegiului pe care îl reprezint. De aceea consider că fiecare candidat ar trebui să încerce să reprezinte cât mai bine interesele comunității în care trăiește. - Se spune că, de multe ori, o precampanie bună face mai mult decât o campanie electo-rală. Sunteți pregătit să demarați această etapă? - Perioada de precampanie este de importanță maximă. Tocmai de aceea, împreună cu ceilalți colegi de la județ am gândit un plan general de abordare a problemelor și por-nind de la acest plan, fiecare dintre noi vom aplica strategia care se impune în zona noastră de respon-sabilitate. - Ce fel de campanie veți face? - Așa cum am procedat și în campania electorală de la alegerile locale, voi aplica aceeași politică a bunului simț. Chiar dacă în timpul localelor am fost ținta unei masive campanii de denigrare, practică pe care o dezaprob categoric, sunt hotărât să promovez în continuare o campanie electorală bazată pe decență. Voi promova, în special, dorința și priceperea mea de a mă implica în rezolvarea problemelor cetățenilor pe care îi reprezint. Și știu că problemele noastre nu sunt nici puține, nici ușoare, dar își pot găsi rezolvarea dacă există bunăvoință și pricepere. - Ce șanse credeți că aveți să ajungeți deputat? - Consider că toți reprezentanții PD-L pornesc în această competiție cu șanse foarte mari, întrucât am convingerea că de data aceasta electoratul va merge pe mâna reprezentanților celui mai puternic partid din România. De altfel, sunt convins că echipa de guvernare pe care o propune PD-L este cea mai credibilă și singura care poate să redea românilor șansa de a deveni cu adevărat europeni. Sper să pot ajuta ca acest lucru să devină posibil. (P)