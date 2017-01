„E un moment foarte dificil pentru dreapta românească”

1

partidele si doctrinele in criza

Partidele din Romania,indiferent cum se definesc,de dreapta sau de stanga nu reprezinta viitorul.Nu exista ideologii ci doar etichete doctrinare puse de partide pentru a da impresia occidentului ca au corespondenti aici.Liderii partidelor n-au nevoie de doctrine,de principii.Vor doar voturi.Cat mai multe pentru a negocia cu celelalte partide pentru a forma guvernul.Politicianistii au ajuns la concluzia ca ca doctrinele trebuie ignorate si ca puterea se obtine mai usor prin impostura,prin sfidarea bunului simt,prin circ ieftin,prin demagogie,decat prin programe bazate pe doctrine.De aici aliantele " contra naturii",Guvernele romanesti au ajuns sa semene cu closetele publice care gazduiesc o clipa cunoscuti si necunoscuti,prieteni si adversari.Doar la noi este posibil ca dusmani declarati sa-si dea mana in vazul lumii si sa se pupe cu ardoare pe obrajii scuipati reciproc.Partidele,politicianistii se unesc doar cand e vorba de afacerile in paguba statului concesii,privilegii,abuzuri,ilegalitati,dar mai ales,se unesc de teama ca toate astea pot fi pierdute daca noi partide rezultate din votul cetatenilor vor avea indrazneala sa pretinda conducerea si sa ceara controlul averilor.Nu poate exista dreapta si stanga atata timp cat lipseste responsabilitatea politica si cetatenii manifesta o lasitate pasiva in conditiile in care au parte de un trai din ce in ce mai greu si raman indiferenti la jafurile de miliarde ,a destrabalarii si prabusirii institutiilor statului,atata timp cat nu reactioneza ca sa rastoarne regimurile nefaste si ticalosite.Partidele politice ar trebui sa fie,a spus petre Tutea,caii de la carul de aur al istoriei romanilor.Dar,cand devin gloabe,poporul roman trebuie sa le trimita la abator.