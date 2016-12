„E prea târziu să începem discuţiile despre o nouă lege electorală“

„E prea târziu să începem discuțiile despre o nouă lege electorală“

Vicepreședintele UDMR, ministrul Laszlo Borbely, a declarat că este prea târziu să fie începute discuțiile despre o nouă lege electorală, chiar dacă este de acord cu președintele Traian Băsescu care a subliniat necesitatea modificării acestei legi.„Suntem perfect de acord cu domnul președinte. Noi am fost cei care am propus o nouă lege electorală cu un anumit procent pe listă și cu colegii uninominale și era de discutat numai procentul. Deci acea lege era mult mai corectă decât legea care este în vigoare, dar nu s-a putut, pentru că colegii noștri din Coaliție, vorbesc de PDL, nu au acceptat această variantă și atunci am spus că mai bine să mergem pe legea veche. Noi în perioada aceasta facem analize interne în cadrul UDMR și săptămâna viitoare vom veni cu un punct de vedere al nostru și vom discuta, evident, și în Coaliție cum mergem mai departe, dar în momentul de față, după părerea mea, e prea târziu ca să începem discuțiile despre o nouă lege electorală”, a afirmat Borbely. Reprezentantul UDMR a arătat că într-adevăr legea veche „nu e cea mai potrivită”, mai ales că în Parlament nu intră cel de pe locul întâi și că aceasta e un fel de „ruletă rusească”. „În momentul de față părerea mea este că nu avem timpul necesar să venim cu o nouă lege electorală, cred că fiecare trebuie să se concentreze să pregătească alegerile”, a mai spus Laszlo Borbely.