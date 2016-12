E oficial! De la Constanţa la Bucureşti se merge pe autostradă

3

teapa cta

ATENTIE FIRMA TEPARA!!! KAIO PRESS SOLUTIONS SRL!!! FIRMA TEPARA IN CONSTANTA CARE IA MARFA SI NU PLATESTE FURNIZORII. NU PLATESTE CONTRIBUTII LA STAT DE LA INFIINTARE IN MAI 2009, NU DEPUNE DECLARATII, BILANT. EVAZIUNE FISCALA PRIN NEEMITERE BON FISCAL, FACTURI SI PRIN NERECEPTIONARE DOCUMENTE DE LA FURNIZORI IN CONTABILITATEA PROPRIE. ATENTIE: A TRAS TEPE PRIN NEPLATA DE MARFA SI PRESA. IN CONSTANTA ARE TARABE DE PRESA CE S-AU INCHIS IAR FURNIZORII AU RAMAS FARA SA INCASEZE BANII.. ECATERINA TUDORASCU NU A ORGANIZAT CONTABILITATEA FIRMEI NEINREGISTRAND NICI O FACTURA IN CONTABILITATE DIN MAI 2009. PROCES EXECUTARE SILITA CU ANAF IN 2010 CU FIRMA DETINUTA ANTERIOR KITI SABELA SRL. SC KAIO PRESS SOLUTIONS SRL ECATERINA TUDORASCU ASOCIAT UNIC. Judet: Constanta Oras: Constanta Adresa: Str. TRAIAN VUIA 10 CONSTANTA Cod Postal: 900038 Telefon: – (Ajutor*) Fax: - Cod Unic de Identificare: 25544938 Nr. Registrul Comertului: J13/1197/2009 Stare societate : INREGISTRAT din data 12 Mai 2009 Anul infiintarii : 2009In urma updatarii datelor la data de 08-Apr-2012 au fost modificate urmatoarele date: (Urmatoarele date sunt vechi preluate la data de 11-Jan-2011) Stare Societate: INREGISTRAT din data 12 May 2009 Ultima Inregistrare la ANAF: 11 May 2009 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF: 20 May 2009 Impozit pe profit: 14-MAY-09 Contributie Sociale: 14-MAY-09 Contributie Somaj: 14-MAY-09 Contributie creante sociale: 14-MAY-09 contributie sanatate: 14-MAY-09 contributie concedii: 14-MAY-09 impozit venituri salariale: 14-MAY-09 Firma Infintata in anul 2009 Ultima Inregistrare la ANAF(*): 11 Mai 2009 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF(**): 20 Mai 2009 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de 14-05-2009 Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 14-05-2009 Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 14-05-2009 Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale incepand cu data de 14-05-2009 Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 14-05-2009 Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice 14-05-2009 Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data de 14-05-2009 Aceasta firma nu a avut salariati in 2010 firme.info/kaio../ PATROANA KAIO PRESS SOLUTIONS SRL A DETINUT PANA IN 2009 FIRMA KITI SABELA SRL, ALTA FIRMA AFLATA IN LICHIDARE CE A TRAS TEAPE LA FURNIZORI, FIIND RECLAMATA IN INSTANTA AVAND PROCES CU ANAF CONSTANTA. Informatii proces dosar nr. 1068/118/2009 Locatie judecatorie/tribunal: Constanta Obiect dosar: procedura insolventei – societati cu raspundere limitata Materia juridica: Faliment Stadiu procesual: Fond Parti: SC KITI SABELLA SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR OANCEA ZiNA : Reclamant S.C. KITI SABELLA S.R.L. : Debitor TUDORASCU ECATERINA : Pirit Inregistrat in data de: 05-02-2009 Numar unic dosar: 1068/118/2009 Termene Proces: 03/06/2010 12/03/2009INCH/Admite cererea debitoarei. Deschide procedura simplificata a insolventei. Desemneaza lichidator judiciar pe Oancea Zina. Termen la 18.06.2009.incheiere 18/03/2010 Aminat 18/06/2009iNCH NR.4457 ADMITE CEREREA PRIVIND DESCHIDEREA CONTULUI UNIC T 22.10.009incheiere 21/01/2010 Aminat 22/10/2009Amina cauza la data de 21.01.2010.Aminat firme.info/proc../ 3.1.Debitor: SC Kiti Sabella SRL, cu sediul în Constanța, str. Traian Vuia nr. 10, C.U.I. 15682275; cu nr. de ordine la ORC Constanța J13/2495/2003. 4.Creditori: Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța, cu sediul în str. I.G. Duca nr. 18, Constanța. antitepari.ro/i../ FIRMA APARE SI PE SITEUL ANTITEPARI.RO SA STIE LUMEA DE TEPELE TRASE DE TUDORASCU ECATERINA..