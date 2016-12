E OFICIAL / Câinii maidanezi vor fi EUTANASIAŢI! Tu cum crezi că ar putea scăpa Constanţa de câini?

9

poporul roman a demonstrat in ca o data cat de anormal e;atrebuit sa moara oameni si copii ca sa faca o lege care trebuia data si aplicata de foarte multi ani.(desi am inteles ca inclusiv legile anterioare din 2001,2002 ,2004 si 2008 nu interziceau rezolvarea problemei ba chiar dadeau solutii pe care primariile nu le-au aplicat mai deloc nu erau de ajuns miile de romani muscati lunar si anual? aia nu conta?chiar trebuie sa moara copii si oameni ca sa se treazeasca romanii ? sa nu uitam ca ani de zile majoritatea romanilor au acceptat resemnati situatia anormala a unor patrupede fara stapan pe strazi in toate orasele!! iar cta si primaria cta sutn un exemplu negativ la toate aceste capitole,nu au facut nici sterilizari,nici padocuri nici eutanasieri ,ecarisajul cta e cel mai slab dotat din tzara,hingherii ctei lucreaza cu cele mai primitive instrumente,nu au latz mecanic cu lasou,nu au pistoale cu tranchilizante ,de aceea nu reusesc sa prinda decat 1 caine din 20 pe zi deci deplasarile si ''munca'' lor este supraplatita ;,ecarisajul si hingherii ctei lucreaza doar o zi pe saptamana pt ca nu au fonduri si masini necesare,ei insisi mi au zis asta- pt ca nu li s-a dat fonduri avem cel mai mic padoc din tzara ;eu pot sa va garantez ca asa cum a ''facut''nimic in ultimii 4 ani la fel va fi si in umratorii ani;mazare va fi cel va prelungi cel mai situatia din toate orasele tarii,veti vedea vom fi codasi la aceasta chestiune ca de obicei...dar fruntasi la caini maidanezi !