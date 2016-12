"E legitimă supărarea celor din diaspora"

Victor Ponta spune că a înțeles și a considerat legitimă supărarea românilor din diaspora care nu au putut vota în primul tur al alegerilor, el spunând că nu e de acord cu ideea că cei din afara țării sunt "mai buni" decât cei din țară sau că alegătorii săi nu sunt la fel ca cei ai Monicăi Macovei."Am înțeles și am considerat legitimă supărarea acelor români din diaspora care n-au putut să voteze. Am fost, am lucrat în străinătate, am studiat în străinătate, îmi iubesc țara și mă gândesc că întotdeauna cel mai bine e acasă, dar cred că orice român din țară sau din afara țării dacă vrea să voteze va vota și pe 16 noiembrie va vota. Cu ce nu sunt de acord, că cei din afara țării sunt mai buni decât cei din țară. Nu. Cred că sunt buni și cei din afară și cei din țară. Că cei care au votat cu mine sunt răi, proști, sunt cumpărați, în schimb cei care au votat cu Monica Macovei sunt deștepți, buni și principiali. Nu. Toți românii care muncesc sau care au muncit pentru această țară, toți românii care respectă legea, toți românii care cred în Dumnezeu și care-și iubesc familia sunt români buni, toți, indiferent de persoana cu care votează la alegerile prezidențiale sau locale sau parlamentare”, a spus Victor Ponta.