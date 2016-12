„E greu să faci liste comune dacă Antonescu are o părere proastă despre PSD”

Premierul Victor Ponta a declarat că va fi foarte greu ca la alegerile europarlamentare să se facă liste comune PSD-PNL dacă liderul liberal chiar are o părere atât de proastă despre PSD, adăugând că în ultima vreme Crin Antonescu e „tot un fel de Traian Băsescu”. „Domnul Antonescu ne propusese să mergem pe liste comune la europarlamentare, dar, dacă nu are încredere sau nu îi place de PSD pe 25 mai, fără să fim dușmani, vom fi doar adversari politici. E foarte greu să faci liste comune dacă domnul Antonescu, dincolo de supărarea cu TVR, chiar are o părere așa proastă despre PSD. Nu faci liste comune cu cineva care are păreri proaste despre tine”, a spus Ponta.