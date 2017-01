„E bine că Elena Udrea candidează. Avem competiţie în partid”

1

politicianismul romanesc si competitia

Sunt momente,sunt epoci cand un popor are nevoie de mari oameni politici si de stat. Romania nu are in prezent astfel de oameni . Partidele nu au fost preocupate de selectie. Sunt oameni care au ajuns in functii inalte fara ca ei sa justifice prin munca si capacitatea lor ca merita pozitia pe care au dobandit-o. Politicianismul romanesc s-a straduit sa discrediteze notiunea de om politic,de lider politic. S-a cultivat necinstea,nepotismul,demagogia,coruptia,oportunismul,carierismul,incompetent a,traseismul . In toate actiunile au primat interesele personale si de grup. Rezultatul este ca cetatenii au capatat convingerea ca politica este murdara. S-a sadit neancrederea in democratie,in capitalism,in democratie. Traim in tara lichelelor politice,a ticalosilor care au trecut prin toate partidele si au avut toate " convingerile ". In asemenea conditii,e greu,e aproape imposibil ca un om cinstit,talentat si capabil sa poata ajunge la conducerea partidelor sau a statului. Politicianistii calca totul in picioare , deminitate,cuviinta,cultura,idei. Degeaba ne plangem si protestam uneori si penibil de timid. Noi am facut politica celor de la putere,noi i-am votat. In astfel de conditii sa nu ne miram de calitatea necorespunzatoare a celor care lupta pentru putere. Este inutil sa mai dam exemple. Criza in Romania consta in lipsa de oameni de valoare,de merit,de caracter.