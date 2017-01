Duţu ar vrea o alianţă cu PNL ca să-l învingă pe Mazăre

Duțu ar vrea o alianță cu PNL ca să-l învingă pe Mazăre

Deși conducerea centrală a PD-L a anunțat, ieri, că partidul nu va face niciun fel de alianță la nivel local sau național, liderul organizației județene a formațiunii, Stelian Duțu, spune că și-ar dori crearea unui pol anti-PSD la Constanța, alături de PNL, PNG și Partidul Ecologist. Președintele PD-L Constanța mărturisește însă că acest lucru este greu de realizat deoarece „peste tot miroase a înțelegere PNL-PSD.” Președintele PD-L, Emil Boc, a declarat, ieri, după ședința conducerii partidului, că for-mațiunea nu va face niciun fel de alianță la nivel local sau național nici cu PNL, nici cu PSD. Boc a respins categoric orice eventuală colaborare a PD-L cu alt partid în alegerile locale. „Este clar că sutem singuri”, a spus liderul PD-L, care a susținut că votul uninominal face inutile alianțele. „Nu vom face niciun fel de alianță cu PSD sau PNL pentru că nu avem de ce să facem. Nu vom face și nici nu avem în vedere, în plus nicio organizație nu a solicitat”, a adăugat Boc. Dacă Boc anunța că nu vor exista alianțe în plan local între PD-L și celelalte partide, președintele organizației județene Constanța a partidului, Stelian Duțu, cheamă toate formațiunile politice la o alianță împotriva PSD și a echipei Mazăre. Liderul constănțean al PD-L spune că ar fi preferat ca „toate partidele cu vocație anti-PSD” să susțină un singur candidat la Primăria Constanța, desemnat pe baza unor studii sociologice profesioniste. Recunoaște că este cam târziu să se mai întâmple acest lucru, însă „speranțe mai există”. „Eu mi-aș dori la Constanța o alianță cu PNL, chiar și înainte de alegerile locale, dar nu cred că se mai poate. Am putea crea un pol, PD-L - PNL - PNG - Partidul Ecologist, împotriva PSD și a administrației Mazăre. Am crezut foarte mult în potențialul Alianței DA și încă mai cred că la Constanța poate fi făcută o alianță, un pol. Toată lumea știe că sunt doar doi candidați cu șanse în cursa pentru Primărie. Onaca și Mazăre. Să mergem toate partidele și să susținem candidatul care îl poate bate pe Mazăre”, a declarat Stelian Duțu. Cu toate că este deschis unei alianțe electorale cu orice partid, mai puțin PSD, liderul PD-L Constanța este conștient că „la nivel local o înțelegere cu PNL este aproape imposibilă”. „În județul Constanța, în ciuda declarațiilor unor lideri locali ai PNL, care se cred politicieni, este greu de crezut că poate fi zdruncinată alianța neoficială a liberalilor cu PSD. Peste tot miroase a înțelegere PNL-PSD. Toți poartă papion liberal cu haină pesedistă. E de ajuns să ne uităm la Năvodari, Medgidia, Mangalia. În Constanța, mirosul de înțelegere PNL-PSD este și mai puternic. Așa că este greu de crezut că vom putea ajunge la o alianță cu PNL în aceste condiții”, a mai adăugat Duțu. După alegerile locale, președintele democrat-liberal spune că sunt posibile tot felul de alianțe pentru crearea majorităților în consiliile locale, însă este exclusă din start orice înțelegere cu PSD.