Duşmani de moarte altădată, fraţi de cruce în prezent

Dragoste cu sila în politica de la malul mării

Dușmani de moarte altădată, frați de cruce în prezent

Dacă, la București, alianța al cărei protocol a fost semnat sâmbătă pare să fie doar lapte și miere, la nivel local, situația este un pic mai delicată, membrii partidelor fiind nevoiți să îngroape securea războiului pe care au tot ascuțit-o în ultimii ani. Pe hârtie, prevederile de la centru solicită înfrățire și armonie generală pentru toți membrii PC, PNL și PSD, dar acest lucru va fi destul de dificil, având în vedere animozitățile personale destul de vizibile pe care liderii partidelor locale le au între ei. „Dacă PSD nu ne vrea, vom colabora cu liberalii“ Unul dintre orașele constănțene pe care alianța îl va testa la capitolul capacitate de a ierta este Mangalia. Disputele dintre pesedistul Tusac și ceilalți lideri din cadrul alianței există de ceva vreme, iar acțiunile primarului din ultima perioadă nu au făcut decât să accentueze aceste probleme. Totuși, conservatorii din Mangalia par să fie dispuși să dea uitării problemele din trecut și să arate deschidere față de pesediști, dacă și aceștia o vor face. Președintele PC Mangalia, Ion Mincă, afirmă că, din punctul său de vedere și al partidului, nu vor exista probleme, „atâta timp cât membrii PSD vor dori să existe o colaborare bună”. Mincă precizează că, momentan, nu s-a stabilit nimic oficial cu privire la prevederile protocolului, deoarece membrii PC se vor întruni în ședință abia în cursul zilei de astăzi. În cadrul acestei adunări, se vor discuta principiile prevăzute de protocolul alianței și se vor da directive pentru a se stabili cum va acționa fiecare organizație în noul context. În funcție de aceste reglementări, organizațiile din toate localitățile constănțene vor încerca să își stabi-lească metodele de colaborare cu membrii celorlalte partide. „Din punctul meu de vedere, nu există probleme în colaborarea cu membrii PSD la Mangalia. Este adevărat că, până în prezent, nu am avut nicio colaborare, dar părerea mea este că, dacă nici acum, după formarea alianței, nu încercăm să ne înțelegem, înseamnă că am făcut alianța doar așa, de dragul de a speria ciorile”, afirmă Mincă. Dacă în privința funcționalității alianței la Mangalia președintele PC se declară oarecum optimist, în ceea ce privește Constanța, acesta recunoaște că va fi un pic mai dificil și se bazează în mod principal pe partenerii liberali. „Alianța va funcționa! Chiar și la Constanța, dacă membrii PSD nu vor dori să colaboreze, vom colabora doar cu PNL-ul și vom încerca să facem treabă împreună”, a declarat Ion Mincă. Nici liberalii din Mangalia nu au stabilit încă o serie de criterii clare prin care se vor înțelege cu pesediștii. Și aceștia, ca și conservatorii, vor avea astăzi o dezbatere pe baza documentului de protocol. Peneliștii din Mangalia se vor întâlni în jurul orei 18.00, la sediul din oraș. „Este prematur să ne pronunțăm. Abia astăzi (n.r. - ieri) am intrat în posesia protocolului. Vom avea o ședință în face vom face dezbateri pe baza prevederilor și vom încerca sa vedem ce trebuie făcut cu exactitate”, a declarat viceprimarul Sorin Andrei, președintele PNL Mangalia. „Unde-i lege, nu-i tocmeală“ Se pare că și liberalii din Năvodari sunt dispuși să lase în trecut problemele pe care le-au avut cu membrii PSD de dragul prevederilor din protocol. Liderul organizației, Jean Paul Tucan, afirmă că nu ar trebui să existe probleme la nivelul orașului Năvodari. „Unde-i lege, nu-i tocmeală. Dacă organismele din care facem parte au hotărât că trebuie să funcționăm ca o alianță, așa vom face. Cine nu respectă protocolul trebuie să plătească”, afirmă liderul PNL Năvodari. În ceea ce privește semnarea unor documente oficiale pentru pecetluirea alianței la nivel local, Tucan afirmă că, potrivit informațiilor de la centru, membrii celor trei partide mai au 28 de zile la dispoziție pentru a se reuni în acest sens. Tucan declară că între el și membrii PSD Năvodari aflați în conducerea administrației locale nu se mai poate vorbi despre un război politic. Mai în glumă, mai în serios, liderul liberal a spus că, dacă ar fi existat probleme personale între el și pesediști, acestea ar fi fost rezolvate „ca băieții cu săbiile de pe vremea lui Mihai Viteazu”. „Acum nu mai este vorba despre un război, este vorba despre obligativitatea de a respecta protocolul. Protocolul a fost semnat, l-am votat. Alianța nu a fost făcută în funcție de ce vrea Tucan sau ce vor alții. Ne supunem majorității, că doar de aceea suntem în cadrul unei structuri, nu?”, afirmă Tucan. În numele organizației pe care o are în conducere, Tucan promite înțelegere, în condițiile în care „și membrii PSD vor avea o astfel de atitudine”. „Din partea PNL-ului nu vor fi probleme la Năvodari. Acum să vedem ce vor zice și membrii PSD. În funcție de sondajele care vor fi realizate, vom alege un candidat comun pentru alegerile locale. Alianța trebuie să meargă mai departe indiferent de discuțiile care sunt”, a declarat Jean Paul Tucan.