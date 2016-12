Dușa: Îl susțin pe Dragnea la președinția partidului

Mircea Dușa, vicepreședintele PSD, a declarat la Târgu Mureș, că îl va susține la președinția Partidului Social Democrat pe Liviu Dragnea, întrucât este singurul care are abilități pentru a conduce o formațiune atât de mare. 'Am stabilit ca pe data de 18 octombrie să avem Congresul partidului, PSD este un partid care prin statut asigură o largă democrație, sigur că poate să candideze oricare membru care îndeplinește condițiile prevăzute de statut, are recomandarea unei organizații și este susținut de alte patru organizații de partid. Eu cred că partidul are nevoie de un președinte cu experiență, un om puternic, un președinte care este bun organizator, un președinte care are cunoștințe de administrație și cred că în momentul de față cel mai bun candidat și cel mai bun președinte, cel care poate să conducă un partid mare ca PSD este Liviu Dragnea și de aceea îl susțin la președinția partidului', a arătat Dușa. El a spus că oricare membru al PSD poate să candideze la conducerea partidului, dacă respectă prevederile statutului, însă 'un partid nu e o joacă și un partid are nevoie de un lider puternic'.