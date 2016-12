„După europarlamentare PDL va fi cel mai puternic partid al dreptei româneşti“

1

Care dreapta ?

PDL este autointitulat de dreapta,el fiind de fapt un partid al oportunistilor.Cand aflat la guvernare, nu a facut decat sa distruga economia,sa anuleze pofta multora de a avea libera initiativa in a-si dezvolta afaceri cinstite,fara imbarligaturi politice,despre ce dreapta vorbesc aia? Au furat ce au apucat de la buget,ori asta nu inseamna pricepere in ale economiei,ci pur si simplu capusare si sufocare a resurselor financiare si descurajarea,demotivarea celor umane.PDL nici nu ar merita sa mai existe si nici cei care-l alcatuiesc nu merita sa mai fie acceptati in alt loc,deoarece murdaresc orice.