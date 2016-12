„După ce trece Guvernul, Portul Constanţa ajunge la municipalitate“

1

Portul Constanța ajunge la municipalitate“

Perfect. Dupa ce se linistesc lucrurile, vor fi aduse citeva care alegorice si in fiecare simbata seara va avea loc un carnaval. Fiecare angajat portuar va primi cu aceste ocazii un pachet continind un pui, o sticla de ulei, 2 kg de faina, o funie si un sapun. In mod sigur, la 6 luni dupa tranzitie portul va ajunge sa nu se mai deosebeasca de Cazinou si zona peninsulara, in aceste conditii funia si sapunul fiind de folos tuturor angajatilor. .