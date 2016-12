„După ce pesedişti îşi vor vedea sacii în căruţă, noi vom fi zero“

Primari liberali constănțeni pesimiști:

„După ce pesediști își vor vedea sacii în căruță, noi vom fi zero“

Mult dezbătutul protocol al alianței spune că în ceea ce privește alegerile de la primăriile din localități de anul viitor, candidatul cel mai apt pentru o astfel de funcție să fie ales în urma unor sondaje de opinie realizate în rândul populației. Cei mai fericiți sau nefericiți sunt primarii comunelor mai mici, unde munca sau indiferența de care au dat dovadă în timpul mandatului este cunoscută foarte bine de oa-menii din localitățile pe care le-au avut în subordine. În cazul în care sondajele vor fi realizate corect, mulți dintre primarii aflați în funcție au mari speranțe că vor fi realeși pe motivul că sunt iubiți și au avut o activitate destul de bună pe parcursul ultimilor ani. La nivelul județului Constanța situația în acest sens este mixtă. Dacă primarii pesediști țin cu dinții de funcția lor și au certitudinea că vor primi susținerea alianței, cei din PNL se tem de o eventuală tentativă a colegilor de alianță de a-i lăsa la coada listei electorale. „Eu nu concep o alianță cu PSD“ Primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, declară că va candida și anul viitor pentru funcția de primar în cazul în care sondajele vor dovedi că este cel mai potrivit om pentru a face acest lucru. Totuși, Chirciu afirmă că are momente în care își dorește să candideze și momente în care nu mai vrea să audă de primărie. În ceea ce privește susținerea din partea alianței, primarul din Oltina spune că din partea PNL știe că are sprijin 100%, dar din partea celorlalți membri ai alianței va primi sprijin doar „pentru că nu au ei alt contracandidat”. Chirciu mărturisește că, din punctul său de vedere, alianța nu a fost gândită foarte bine la nivel județean și că aceasta va avea urmări destul de grave pentru membrii PNL. „Am înțeles că protocolul prevede ca primarii din județ să fie jumătate-jumătate. Adică 35 PSD și 30 PNL sau ceva de genul acesta, păi de unde o să găsim noi atâția oameni? Tot din PSD vor fi. O să vedeți, când PSD o să-și vadă sacii în căruță, noi vom fi zero. O să ne lase cu 2-3% ca pe PC”, afirmă primarul penelist. Gheorghe Chirciu a menționat că la ședințele PNL în care s-a anunțat ideea alianței cu PSD, mulți dintre liberali au fost foarte revoltați pe această temă dorind chiar să părăsească partidul. De asemenea, primarul precizează că o astfel de inițiativă va duce la pierderea în mod irevocabil a alegătorilor pur liberali. „Mai toți membrii PNL s-au plâns de treaba asta. Am tot discutat. Cum adică să facem alianță cu PSD? Toată lumea a fost revoltată, dar au spus că așa s-a hotărât de la centru. Eu nu concep o astfel de alianță cu PSD. Cum să mă aliez cu ei când există oameni care nu vor vota niciodată cu PSD? Pe acei alegători i-am pierdut definitiv”, declară Chirciu. Nu s-a hotărât Deși potrivit propriilor afirmații, primarul comunei Mihai Viteazu ar avea șanse să obțină un procentaj destul de mare în sondaje, el nu s-a hotărât dacă va candida din nou. Gheorghe Grameni afirmă că a reușit să ducă la îndeplinire promisiunile din campania ante-rioară în proporție de 90%, fapt ce i-ar aduce un avantaj în fața altor posibili candidați. Primarul din Mihai Viteazu declară că, mo-mentan, principalul său interes este să termine de realizat ceea ce și-a propus pentru comună și nu a avut timp să se gândească dacă va mai candida. Totuși, Grameni afirmă că din punctul său de vedere „toate partidele sunt bune” indiferent de ideologie și că nu are nimic împotriva alianței. „Din punctul meu de vedere, nu am absolut nimic cu alianța, ambele partide sunt bune. Acum, că și la noi în partid și în PSD există oameni care nu ar trebui să fie în anumite funcții, asta e altceva”, declară Grameni. „Cred că voi primi susținere” Se pare că în barca pesedistă optimismul este mai mare. Fie că se bazează pe susținerea partidului sau pe realizările proprii, primarii PSD au speranțe că își vor păstra funcția și după alegerile din 2012. Primarul PSD din comuna Grădina, Gabriela Iacobici, afirmă că va candida cu siguranță pentru că are foarte multe proiecte pe care le va demara anul acesta și pe care dorește să le ducă la bun sfârșit. „Eu îmi doresc să candidez și anul viitor. Am 12 proiecte pe care trebuie să le duc mai departe. Vreau să-mi termin treaba. Cred că voi primi susținere din partea alianței. Dacă cei de sus au bătut palma și au decis să ne unim, trebuie să ne susținem între noi”, a spus Iacobici. Și primarul comunei Pantelimon este destul de sigur că își va continua mandatul în anii care vor urma. Vasile Neicu declară că singurul impediment care l-ar putea ține departe de primărie ar fi sănătatea proprie, care „la o astfel de vârstă este imprevizibilă”. „Voi candida dacă voi fi sănătos, dar am 65 din de ani și nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. Puțin mă interesează de susținerea lor. Dacă vor face sondaje vor vedea situația reală. Oamenii îmi cunosc realizările, știu ce am făcut pentru comună. În condițiile în care partidul vrea să susțină alt candidat, deși nu văd cine ar avea șanse aici, voi candida și independent”, a declarat Neicu.