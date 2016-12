După ce a desfiinţat cel mai bun spital de oase din ţară, SOTRM Eforie, CJC promite acum bani pentru reabilitarea lui

După ce a desființat cel mai bun spital de oase din țară, SOTRM Eforie, CJC promite acum bani pentru reabilitarea lui

Noua conducere a Consiliului Județean Constanța continuă vizitele la instituțiile subordonate pentru a se pune la punct cu situațiile existente în fiecare unitate, asta pentru ca liderii să cunoască problemele cu care se confruntă fiecare structură în parte. Încă de la preluarea mandatului de președinte al CJC, Horia Țuțuianu a precizat că prioritatea sa rămâne rezolvarea problemelor ce vizează sănătatea populației. Din acest motiv, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a intrat, practic, sub lupa noului președinte al CJC.„De la preluarea mandatului am făcut mai multe vizite la spital și am rămas uimit de ceea ce am găsit, în special, la secția de pediatrie și la neuro-logie. La pediatrie este dezastru, mobilierul vechi de 20 de ani.Le-am pus în ve-dere să remedieze problema. În plus, i-am pus în vedere domnului manager Cătălin Grasa și am dat un termen limită de 45 de zile pentru a-și desemna o echipă managerială competitivă. Îmi doresc foarte mult să aducem spitalul la un standard bun, să-l îmbunătățim”, spunea, recent, președintele CJC, Horia Țuțuianu.În acest context, noua conducere a Consiliului Județean Constanța a decis să se implice în funcționarea normală a unităților spitalicești din județ, astfel că, după ce, de la preluarea mandatului, a vizitat Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, zilele acestea, i-a venit rândul Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud. Cândva o instituție cu renume și personal de elită, astăzi, spitalul de la Eforie Sud a devenit aproape o ruină.„Am vizitat fostul Spital de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud. Am rămas dezamăgit când am constatat cum a ajuns una dintre unitățile de elită ale județului, specializată pe afecțiuni ortopedice și vechi de 100 de ani. Încă mai funcționează secția de Recuperare a Spitalului Județean Constanța. Din fonduri europene și cu contribuția Consiliului Județean Constanța, până în toamnă vom reabilita, la nivelul anului 2016, secția Ambulatoriu. Îmi doresc să identificăm fondurile necesare ca, până la finalul mandatului, să extindem în locația fostului spital și alte secții, pe care să le și dotăm la standarde europene”, a declarat președintele CJC, Horia Țuțuianu.Totodată, el a mai adăugat că a mai vizitat și Centrul Pilot de Servicii Comu-nitare pentru Persoane cu Handicap Techirghiol. „Am fost și la Centrul Pilot de Servicii Comunitare pentru Persoane cu Handicap - Techirghiol. Am remarcat că persoanele cu probleme locuiesc în condiții decente și că sunt îngrijite conform afecțiunilor de care suferă. Am remarcat, însă, că este nevoie și de investiții. În opinia mea, cea mai mare problemă o reprezintă lipsa personalului. Mă voi ocupa, personal, pentru a remedia aces-te deficiențe, astfel încât cele 140 de persoane cu handicap să beneficieze de condiții optime de tratament”, a mai spus liderul CJC, Horia Țuțuianu.