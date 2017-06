Dumitru Timofte, noul primar al comunei Nicolae Bălcescu. "Am reuşit să bat de unul singur PSD şi PNL"

Dumitru Timofte, noul primar al comunei Nicolae Bălcescu. "Am reușit să bat de unul singur PSD și PNL"

La un an de la alegerile locale de anul trecut, cetățenii cu drept de vot din comuna Nicolae Bălcescu și-au ales, duminică, un nou primar, prezența la vot fiind de 61,69%.După închiderea urnelor și numărarea voturilor a reieșit că independentul Dumitru Timofte, în vârstă de 60 de ani, va conduce primăria în următorii trei ani. Lupta s-a dus la baionetă, doar trei voturi făcând diferența între independentul Dumitru Timofte (1.147 voturi) și Nicolae Ciocănete, candidatul PSD (1.144 voturi). Ceilalți candidați au obținut cu mult mai puține voturi decât se așteptau. Astfel, Adrian Albu de la PNL a luat 148 voturi, independentul Nicolae Albu a luat 100, Lucian Constantin de la PMP a obținut 35 de voturi, iar independentul Tudor Gheorghe a luat 15 voturi.Șocați că au pierdut mandatul de primar, după aflarea rezultatelor, reprezentanții PSD au cerut renumărarea voturilor, însă soarta a rămas tot de partea independentului Timofte. Mai mult, la final, președintele biroului de circumscripție i-a înmânat și certificatul constatator al mandatului de primar.„Sunt fericit că am reușit să câștig, să bat de unul singur, adică doar cu ajutorul oamenilor care au crezut în mine, două partide atât de mari ca PSD și PNL. Mai vreau să mulțumesc în mod special soției mele care a crezut mereu în mine, ea a fost șeful meu de campanie, ceea ce demonstrează încă o dată că în spatele unui bărbat de succes se află o femeie puternică. PSD a făcut campanie mare aici, a avut toate motoarele pornite. În ultimele două săptămâni a venit toată conducerea partidului pentru a ajuta candidatul formațiunii politice în campania electorală. Chiar și așa, Ciocănete nu a reușit! Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în mine. Îmi doresc enorm să dispară ura și vrajba din comuna noastră, să dispară dușmania care există acum în localitate”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, noul primar Dumitru Timofte.Întrebat dacă va rămâne independent ținând cont că de-a lungul anilor a fost membru atât PNL, cât și PSD, Dumitru Timofte a răspuns: „Deja mă curtează toate partidele, dar sper să-mi duc mandatul ca independent. Dacă voi considera că este nevoie să accept vreo propunere pentru a atrage cu mai multă ușurință fonduri pentru comună, am să mă gândesc mai mult la propunerile partidelor. Eu am lucrat și cu PNL și cu PSD și am avut o colaborare bună”.În altă ordine de idei, dacă Dumitru Timofte a reușit performanța de a ajunge primar din postura de independent, Nicolae Ciocănete este marele perdant al acestor alegeri. El a pierdut nu numai postul de primar pe care l-ar fi putut câștiga, dar și cel de consilier local, post pe care l-a riscat în momentul în care a decis să candideze din partea PSD. Concret, la alegerile de anul trecut, Ciocănete câștigase un mandat de consilier local pe lista PNL, partid al cărui membru era de mai mulți ani. La scurt timp, el a fost ales viceprimar, iar, ulterior, după ce Viorel Bălan a fost destituit din funcție, Ciocănete a fost primar interimar.Inițial, PNL anunțase că merge la aceste alegeri pe mâna lui Nicolae Ciocănete, numai că, la scurt timp, acesta a decis să candideze pentru funcția de primar însă din partea PSD. Decizie care l-a costat excluderea din PNL, dar și pierderea mandatului de consilier local. Cum nu a reușit să câștige mandatul de primar, se poate spune că Nicolae Ciocănete „va sta pe bară” alături de Viorel Bălan, cel puțin până la viitoarele alegeri din 2020.Reamintim că Viorel Bălan, primarul ales în luna iunie a anului trecut de cetățenii comunei Nicolae Bălcescu, a fost demis din funcție prin ordin al prefectului Constanței, în luna august a anului trecut. Ulterior, el a părăsit Partidul Național Liberal al cărui membru era și s-a înscris în PSD. Decizia prefectului prin care s-a emis ordinul de încetare al mandatului a venit în urma raportului de evaluare emis de Agenția Națională de Integritate care l-a declarat pe primarul Viorel Bălan incompatibil cu această funcție.