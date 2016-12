Dumitru Moinescu şi-a dat demisia din PDL

Dumitru Moinescu și-a dat demisia din PDL

Fostul edil al municipiului Medgidia, Dumitru Moinescu, și-a dat demisia din PDL după ce, inițial, anunțase că va candida pentru a încerca să obțină un nou mandat de primar. Consiliul de Coordonare Local al PDL Medgidia s-a întrunit, marți seara, în cadrul unei ședințe la sediul partidului. În cadrul întâlnirii a fost prezentată lista de consilieri pentru alegerile din data de 10 iunie 2012.Astfel, Remus Cotiga, Ștefan Frâncu, Vasile Florea, Andreea Mirica, Monica Nedelcu, Ionuț Erchian, Aurelia Baciu, Stroia Ionuț, Nicu Purcaru, Ibram Chenan, Cătălina Niculae pre-cum și antrenorul secund al echipei naționalei de handbal feminin a României, Ion Crăciun, au ales să intre în politică la PDL pentru că, în opinia lor, este singurul partid care are proiecte în interesul locuitorilor din Medgidia. Pe de altă parte, în aceeași ședință Dumitru Moinescu și-a anunțat retragerea din PDL. În consecință, CCL a ales-o prin vot unanim pe Camelia Pleșca în funcția de președinte al PDL Medgidia. Camelia Pleșca are 46 ani este economist, administrator al unei firme. Militează în PDL din 2003 și are două mandate de consilier local.„Plec cu regret din PDL“Pe tot parcursul zilei de ieri, Moinescu nu a răspuns la telefonul mobil, însă, în cele din urmă, a transmis un comunicat de presă.„Am fost în acest partid de la înființare. Prin acest partid și cu votul medgidienilor am fost parlamentar, ministru și primar al Medgidiei.Ca politician am avut succes, de cele mai multe ori. Am avut și nereușite. Dar nu am abandonat, am luat-o de la capăt și am învins. Ca primar al Medgidiei am luptat cu caracatița care stăpânea orașul. Am oprit furturile de combustibil și am trecut toate centralele pe gaz. Am retrocedat oamenilor casele și terenurile revendicate și am tăiat tentaculele mafiei retrocedărilor condiționate. Am tras apă la Valea Dacilor împotriva tuturor piedicilor. Pentru că nu am făcut compromisuri cu ei, gunoaiele din politică și din justiție m-au amenințat, m-au hăituit chiar m-au condamnat. Dar nu m-au înfrânt și nu m-au îngenunchiat. Dovadă că am învins în lupta cu ei sunt oamenii care au venit în PDL să lucreze pentru orașul lor. Sunt mulți, sunt tineri, sunt competenți, sunt curați. Eu mă retrag, mă retrag cu regret. Las locul acestor tineri să se prezinte pe ei și proiectele lor nu să mă apere pe mine. Sunt convins că vor avea succes pentru că sunt puternici, sunt uniți dar mai ales sunt pregătiți să conducă Medgidia”, a precizat Dumitru Moinescu.