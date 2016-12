Dumitru Moinescu a premiat elitele medgidiene

2

felicitari

Felicitari pentru aceasta actiune pe care dvs o faceti tot timpul. Eu stiu asta pt ca fiul meu a castigat locul 3 pe tara la handbal in 2010 si a fost premiat si a primit si un echipament sportiv din partea dvs iar mai presus de acestea le-ati pregatit intalnirea cu marele prof antrenor dl Ion Craciun. Pentru copiii nostri conteaza foarte mult aceste actiuni insa sunt mahniti de faptul ca vor termina junioratul si nu vor putea practica sportul preferat la ei acasa pt ca odata cu plecarea dvs de la primarie, Medgidia nu mai are SPORT. Bafta multa in campanie si sa stiti ca noi medgidienii va suntem alaturi!