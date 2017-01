Dumitru Chiru vrea un nou mandat la Primăria Lumina

Primarul în funcție al localității Lumina, Dumitru Chiru, spune că va candida din partea USL la alegerile din iunie, menționând că are multiple proiecte în desfășurare pe care vrea să le continue într-un nou mandat. Actualmente, a explicat Chiru, administrația locală Lumina este implicată în mai multe inițiative cu care se află aproape de finalizare.„Avem proiectul cu canalizarea care este realizat în proporție de 95% și are o valoare de 230 de miliarde de lei vechi, cel cu gazele care este tot la stadiul de 90% și a costat aproximativ 50 de miliarde de lei vechi și cel cu electricitatea care a fost finalizat și ne-a ajuns în jur de 20 de miliarde. Primul proiect a fost realizat cu bani de la Ministerul Mediului, iar celelalte două au repre-zentat o colaborare între primărie și Consiliul Județean Constanța”, a explicat Chiru.Referitor la realizările de până acum, Chiru spune că a reușit să ducă la îndeplinire proiecte la care nici nu a visat când și-a început mandatul, menționând că îi va lăsa pe oamenii din localitate să judece dacă și-a făcut sau nu treaba ca primar.Pesedistul a menționat că, dacă va fi reales, are în vedere mai multe proiecte care vor ajuta la dezvoltarea localității, însă, a specificat că prioritatea sa va fi realizarea sistemului de utilități și a infrastructurii pentru cartierele nou construite.Chiru a specificat că în această perioadă așteaptă finanțarea sau aprobarea finanțării pentru mai multe proiecte importante: alimentarea cu apă a satului Oituz, canalizarea pentru satul Sibioara, construcția unei creșe noi, precum și a unui after-school cu fondurile alocate pe Zona Metropolitană.