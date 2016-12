Dumitru Bocai îşi lansează candidatura

2

Bocai primar

Hanganu cu tziganii si interlopii lui nu o sa castige alegerile in Ovidiu.Ovidenii nu se vor lasa pacaliti de un neica nimeni.Cine este Hanganu?Cand a venit in Ovidiu?Sa vedem de unde o sa dea banii inapoi interlopilor si tziganilor care-l sustzin.Hanganu nu a fost in stare sa faca o familie,o casa etc.etcDe ce vrea sa infiintzeze Depozitul de deseuri toxice la Ovidiu???Este shpaga mare?