Duminică, mergem la vot! Constanţa îşi alege parlamentarii

Hai la Vot!

Daca sunteti multumiti de disparitia parcurilor, lipsa joburilor decente la C-ta, casele de lux din Brazilia, Madagascar ale tripletei mascarciliului, pomenile date din banii celor ce-si rup spatele pt. 900 lei plus bonuri, mocangeala data tiganilor, votati PSD. Daca sunteti multumiti de mersul cu nepotii in mall-uri, ca e sanatos, nu? parcurile fiind deja amanetate, de transportul ultrapoluant al RATC-ului, cel electric fiind desfiintat, votati PSD. Daca sunteti multumit de stadionul de fotbal nivel Champions/Europa Leage, de Sala Polivalenta existenta de 7000 locuri (Cluj de ex.), piscina olimpica, votati PSD. Si nu-l votati pe Ion Ratiu, ca ala e milionar, nu a mancat salam cu soia, nu e prost ca noi, si mai are si papion. Scuze, vroiam sa zic Ciolos. Da, fii-su lu' Soros..Ce, nu stiati? Votati cu Berea si micu', mandru ca sunt...Hai PSD!