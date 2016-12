Drumul dintre Năvodari şi Ovidiu, în regim de autostradă

Drumul dintre Năvodari și Ovidiu, în regim de autostradă

În cadrul ședinței de Consiliu Local Năvodari, ce a avut loc joia trecută, a fost votat un proiect inițiat de primarul Nicolae Matei, privind colaborarea dintre Primăria Năvodari, Consiliul Jude-țean Constanța, Primăria orașului Ovidiu și Zona Metropolitană Constanța, pentru „Îmbunătățirea accesului între E60 și Platforma Industrială Năvodari, prin moder-nizarea căii rutiere”. Astfel, consilierii locali și-au dat acordul pentru încheierea protocolului de colabo-rare între unitățile administrativ-teritoriale menționate. Prin semnarea acestui protocol, se vor putea demara investiții semnificative pentru reabilitarea și modernizarea drumului de legătură dintre orașele Năvodari și Ovidiu. Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, a depus deja toată documentația pentru ca acest proiect să poată fi inclus în PID și finanțat în cadrul Axei prioritare 1 ce vizează dezvoltarea durabilă a orașelor. Finanțarea pentru aceste lucrări de infrastructură va veni atât din bugetele locale ale administrațiilor publice aflate în parteneriat, cât și din fondurile structurale. Importanța demarării acestui proiect vine din faptul că, odată cu reabilitarea drumului Năvodari-Ovidiu, se vor putea evita ambuteiajele de trafic, iar circulația pe acest tronson în timpul sezonului estival va fi mai ușoară. În plus, prin implementarea sa, se va obține o rețea de drumuri asfaltate, cu o lățime corespunzătoare, care va permite circulația în condiții mai bune, în special pe tronsoanele care fac legătura în zona de litoral și pe cele care sunt legate de artele principale, precum Autostrada Soarelui. „Este vorba despre progres, doar un nebun s-ar împotrivi“ Trebuie menționat faptul că 77% din drumul pus în discuție se află pe teritoriul administrativ al orașului Năvodari, primul tronson purtând numele de „Bulevardul Năvodari”. Potrivit declarațiilor primarului orașului Ovidiu, Dumitru Bocai, pentru localitatea pe care o are în grijă, beneficiile nu vor fi foarte mari, deoarece porțiunea de drum ce va fi reabilitată aici este mai mică de un kilometru. Totuși, Bocai a specificat faptul că va încheia acest protocol, deoarece „este vorba despre progres” și nu are niciun motiv să se împotrivească unor lucrări ce nu pot decât să ajute la fluidizarea traficului pe litoral. „Ovidiu nu are nimic de câștigat, este vorba de mai puțin de un kilometru. Va fi de reală importanță pentru Năvodari și pentru Lumina, care vor avea foarte mult de câștigat. Noi am fost incluși datorită punctului de descărcare al Autostrăzii Soarelui de la Ovidiu. Prin refacerea acelei porțiuni, se va crea o legătură între viitoarea centură a autostrăzii și stațiunile din sudul litoralului. Asta nu înseamnă că o să mă împotrivesc încheierii protocolului de colaborare, numai un nebun s-ar împotrivi progresului. Lucrurile de genul acesta se întâmpla doar la nivel politic; or, noi suntem administratori, nu suntem politicieni”, a declarat primarul localității Ovidiu.