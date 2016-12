Marian Gălbinașu:

"Drumul comunal Corbu - Vadu va fi reabilitat cu bani de la bugetul local"

Acolo unde în administrația publică locală există o echipă unită care lucrează în in-teresul cetățenilor care i-au ales și nu în interesele partidelor pe care le reprezintă, lucrurile merg șnur. Aflat la cel de-al treilea mandat în fruntea administrației publice locale din comuna Corbu, liberalul Marian Gălbinașu, spune că între el și consilierii locali există o colaborare foarte bună, motiv pentru care, atunci când își propun ceva nu se dau bătuți până când proiectul nu este dus la capăt.La fel ca și în anii trecuți, primarul Marian Gălbinașu spune că are planuri mari și pentru acest an, unul din proiectele de suflet fiind cel al asfaltării tuturor drumurilor. De altfel, acesta și este motivul pentru care în comună se lucrează pe diverse străzi.„Cel mai mare proiect pe care l-am demarat este cel care vizează asfaltarea tuturor străzilor. Anul trecut, au fost încheiate reabilitările și instalările rețelelor de apă și canalizare. Lucrarea de asfaltare reprezintă o prioritate pentru administrația locală și este realizată exclusiv din fonduri de la bugetul local. Investiția se ridică la opt milioane de lei. Pot să spun că asfaltarea tuturor drumurilor din comună în 2015 este proiectul meu de suflet, dacă pot zice așa. Toată lucrarea se va întinde pe o suprafață de 34 de kilometri”, a mai spus primarul din comuna Corbu, Marian Gălbinașu.Fără mijloace motorizate pe plaja Corbu-VaduPe de altă parte, cu toate că plajele Vadu și Corbu nu au destinație turistică, ele sunt vizitate an de an de oameni care își doresc liniște, dar și bucuriile pe care le oferă plajele sălbatice.În urmă cu ceva timp, reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) au luat măsuri pentru protejarea celor mai frumoase plaje sălbatice din România, în încer-carea de a le feri de asaltul turiștilor care le-ar putea distruge după ce, reprezentanții Rezervației Delta Dunării au avertizat că, în ultimii ani, se confruntă cu o creștere a presiunii turiștilor, o intensificare a intrărilor cu mijloace motorizate și a campărilor neautorizate pe plajele de la Vadu și Corbu.Drept urmare, guvernatorul ARBDD Lucian Simion, împreună cu specialiștii Rezervației au efectuat o deplasare în zona plajelor de la Vadu și Corbu pentru a discuta cu primarii și consilierii locali ai comunelor constănțene Săcele și Corbu.În urma discuțiilor, având în vedere că cele două zone nu au destinație turistică, ci fac parte din Rezervația Deltei Dunării, și pentru a preveni repetarea acestor fenomene în sezonul estival, reprezentanții ARBDD și primăriile au decis mai multe măsuri de protecție.Astfel, comisarii ARBDD vor monitoriza, în permanență, plajele Vadu și Corbu, inclusiv căile de intrare și ieșire. În plus, vor fi montate panouri prin care turiștii să fie avertizați că este interzis accesul cu autoturismele.În altă ordine de idei, recent, consilierii locali ai comunei Corbu au aprobat un proiect ce vizează aprobarea realizării lucrării „Reabilitarea (repararea) drumului comunal Dc 83 Corbu - Vadu. Valoarea totală estimată a investiției este de 172.020 lei, fără TVA, sumă ce va fi suportată din bugetul local al comunei Corbu.