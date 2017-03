Dragnea, vrei să ne trezeşti din nou?

Dragnea, vrei să ne trezești din nou?

PSD nu are stare. Fierbe sub presiunea corupților actuali și viitori condamnați. Sunetele reci ale cătușelor le alungă somnul de pe gene noaptea în pat, zvârcolindu-se în propria neputință că nu pot face mai mult și mai repede spre izbăvirea păcatelor infractorilor din partid. Îi strigă, îi cheamă, le amenință existența și cariera de politicieni.Eșecul Ordonanței 13 nu i-a descumpănit. Au așteptat ca poporul să adoarmă la loc, sub efectul unor sedative sociale puternice. Când PSD anunță dublarea salariilor, cui să-i mai ardă de corupți și hoți? Și din nou, de data asta în miezul zilei, pun la cale scăparea corupților.Să nu credeți că nu există legătură între vâltoarea promisiunilor salariale stârnită de Olguța și demersul fățiș al senatorului PSD, Șerban Nicolae, de a grația inclusiv pedepsele de corupție. Este la fel ca în cazul Ordonanței 13, când Grindeanu aproba bugetul țării, mărea pensiile și salariile, pentru ca la adăpostul acestora PSD să dezincrimineze fapte de corupție și să scape de închisoare mai marii din partid, în frunte cu Dragnea. De data asta dublăm salariile mai mici de 4.000 lei. O fumigenă menită să ia ochii poporului de la adevărata lovitură a PSD - eliberarea corupților din pușcării.Argumentele senatorului Nicolae, șofer personal al condamnatului Voicu și președinte ale Comisiei juridice din Senat, sunt grotești: „Eu nu cred că cei care sunt corupți trebuie să stea trei într-un pat, în condiții de igrasie, de igienă precară și așa mai departe, în timp ce alte categorii de infractori ar trebui să stea în condiții… Din punctul meu de vedere, se gândește rațional și vreau să le prezint mâine ca argumente”, a mai spus Nicolae. Mai mult decât atât, cu un tupeu jegos, acesta lămurește și eventuala reacție a societății publice românești: „Ne-am lămurit și cu reacția publică. A fost o uriașă manipulare, o uriașă minciună”.Este clar că PSD, ca o adevărată cloșcă a corupților, nu-și poate controla reflexele anti-justiție. Este firesc și explicabil. Dar nu și acceptabil. A așteptat ca tăcerea să se aștearnă peste Piața Victoriei, peste marile orașe pentru a-și relua, mult mai precaut de această dată, procesul de albire a corupților. Nu i-au putut salva, în primă fază, prin Ordonanța 13, pe viitorii pușcăriași, măcar acum să îi salveze pe cei care au căzut dincolo de gratii.Ca și în cazul Ordonanței 13, președintele condamnat penal al PSD, Liviu Dragnea, brazilianul, spune că nu știe nimic despre acest demers. Atunci nu știa ce vrea să amnistieze ministrul Iordache, acum habar nu are ce vrea să grațieze senatorul Nicolae. Dragnea începe să joace tot mai des rolul de Popa Prostu, un fel de Păcălici al PSD care află tot timpul ultimul ce se întâmplă și nimeni nu îi cere părerea sau nu îl ascultă. Este laș să își asume vreun demers și își aruncă în foc marionetele una câte una. Speră ca până la urmă să sară pârleazul corupției în cârca vreunui trepăduș din partid.Dragnea și PSD provoacă din nou poporul român. Pesemne că nu și-au învățat lecția și încearcă să discrediteze societatea civilă. Care proteste? Care manifestări? Manipulări ordinare, minciuni sfruntate. Sute de mii de români, care au ieșit în stradă, scuipați în față de aceste lighioane politice.