Dragnea spune că nu există un conflict între Crin Antonescu şi Victor Ponta

Dragnea spune că nu există un conflict între Crin Antonescu și Victor Ponta

Vicepremierul Liviu Dragnea, secretar general al PSD, a declarat, astăzi, că relațiile dintre Crin Antonescu și Victor Ponta sunt ''în regulă' și că ''nu există un conflict care să pună sub semnul întrebării funcționarea sau menținerea USL'.''Am avut discuții, avem discuții în continuare, USL funcționează. Cred că în final toată lumea va înțelege că Victor Ponta este ministrul (interimar- n.r) al Justiției, trebuie să-și asume acele numiri. În PSD decizia a fost luată mai de mult, are mandat total pentru că el e cel care știe sistemul și trebuie să ia decizii în cunoștință de cauză și pe care să și le asume' a declarat, pentru Agerpres, Liviu Dragnea.Secretarul general al PSD a menționat că ''ar fi fost culmea" ca la partid să se discute despre procurori și la BPN să vină fiecare membru cu câte un procuror de mână pentru 'un fel de casting'. ''Este o procedură serioasă. Nu, nu este un conflict care să pună sub semnul întrebării funcționarea sau menținerea USL', a subliniat Liviu Dragnea.