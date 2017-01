Dragnea: PSD nu are de gând să rupă alianţa cu UNPR

Dragnea: PSD nu are de gând să rupă alianța cu UNPR

PSD nu are de gând să rupă alianța cu UNPR, a declarat liderul social-democrailor, Liviu Dragnea, ieri, la finalul reuniunii Biroului Permanent Naional.„Decizia noastră, după această întâlnire, în urma discuțiilor din interiorul BPN, este una clară. Avem aceeași poziție față de partenerii noștri din alianța de centru-stânga, nu avem de gând să rupem această alianță. Niciodată n-am distrus sau nu am vrut o alianță pe care am avut-o, sperăm ca astăzi, mâine, în zilele următoare, conducerea UNPR să aibă o poziție clară față de toate informațiile care au ieșit în spațiul public în legătură cu o posibilă fuziune sau colaborare cu PNL. Când vom avea această declarație publică, poziție publică ne vom întâlni din nou și vom stabili calendarul întâlnirilor spre a decide împreună în ce formă mergem în alegerile parlamentare din toamnă”, a spus Dragnea, citat de Agerpres.El a susținut că UNPR nu a cerut nimic de la PSD, ci doar au apărut informații că reprezentanții formaiunii s-au întâlnit cu conducerea PNL.„Nu ne-au cerut nimic, pur și simplu a apărut această informație - că au avut loc întâlnire cu PNL. Neavând o discuție în care să zicem că am fi primit vreo solicitare și am fi respins-o, doar în afară de cele din județe care au decurs normal, cu excepția a două județe. Modul în care și eu, și colegii mei am văzut informațiile în presă, după care am avut și confirmarea că a avut loc o întâlnire cu conducerea PNL, nu știu cu cine, sigur că au apărut aceste îndoieli, să zicem, din partea noastră”, a mai spus Dragnea.