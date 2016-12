Dragnea: PSD are nevoie de Victor Ponta

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la România Tv, că este nevoie de Victor Ponta în PSD și o să-l contacteze pe acesta în perioada următoare pentru ca acesta să înceapă să muncească alături de social-democrați la programul de guvernare."Eu cred că această discuție trebuie să se încheie zilele următoare. Victor Ponta este unul dintre cei mai valoroși oameni pe care i-a avut PSD, un președinte de partid foarte bun, un premier foarte bun, unul dintre cei mai buni premieri. A făcut lucruri bune împreună cu noi, toată echipa, pentru această țară și opinia mea este că trebuie să facă lucrurile în continuare. PSD are nevoie de Victor Ponta, România are nevoie de Victor Ponta. Este o echipă pe care noi am făcut-o din 2002 și cred că trebuie să continuăm", a afirmat Dragnea.El a arătat că nu trebuie să se vorbească despre ruperea relației PSD cu Victor Ponta și că o să-l caute în zilele următoare pentru a lămuri situația.