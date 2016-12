Dragnea promite că reabilitarea Cazinoului va fi finalizată peste doi ani

După ce au participat la lucrările de testare a rezistenței noului pod construit în zona Agigea, liderii PSD și PLR, însoțiți de mai mulți oameni politici și oficiali locali au vizitat faleza Cazinoului din Constanța. Ajunși în fața Cazinoului, vicepremierul Liviu Dragnea a anunțat că în primăvară vor începe lucrările de reabilitare a obiectivului turistic.„Cazinoul trebuie neapărat reabilitat, altfel, în scurt timp, va ajunge o ruină. În luna decembrie începem procedura de licitație pentru proiectare și execuție. Lucrările de reabilitare și reconsolidare a Cazinoului încep în primăvara anului viitor și vor fi finalizate peste doi ani”, a declarat Liviu Dragnea.Prezent la acțiune, ministrul Finanțelor, Darius Vâlcov, a spus că, în prezent, se lucrează la o nouă lege a cazinourilor, scopul final fiind aducerea de bani la bugetul țării.Reamintim că, luna trecută, consilierii locali ai municipiului Constanța au apro-bat proiectul de hotărâre privind transferarea Cazinoului din Adminis-trarea Consiliului Local în Administrarea Companiei Naționale de Investiții.„Acest transfer va avea loc provizoriu, până la reabilitarea Cazinoului, după care el se va reîntoarce în administrarea Consiliului Local. Am luat această decizie în urma unei discuții cu vicepremierul Liviu Dragnea deoarece, dacă am fi reparat cu bani de la bugetul local ne-ar fi sărit constănțenii în cap, ar fi spus că puteam face altceva cu atâția bani. Mai bine cu 10 milioane de euro, cât costă investiția, aș putea construi blocuri pentru sărmani sau alte lucruri pentru constănțeni. Așa că dăm Cazinoul către Compania Națională de Investiții și după ce va fi reparat, el va reveni în su-bordinea Consiliului Local Constanța. Deocamdată, nu știu ce destinație va avea clădirea, vom vedea pe parcurs, măcar să fie reabilitată, să nu se schim-be guvernul, sau chiar dacă se schim-bă, cei care vin să fie de acord cu reabilitarea care prevede costuri de 10 milioane euro pentru reabilitare și alte câteva mii de euro pentru dotare”, declara primarul Radu Mazăre.