Dragnea: Ponta trebuie să facă o analiză a actului de guvernare

Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a afirmat, într-o emisiune televizată, că premierul Victor Ponta trebuie să facă o analiză a actului de guvernare ''într-un termen rezonabil de două-trei săptămâni''."Am avut o discuție cu Victor Ponta, o discuție corectă. I-am spus și cred că are aceeași opinie, că în perioada următoare trebuie să facă o analiză. Este important să facă această analiză și l-am asigurat că, dacă va ajunge la concluzia că trebuie făcute unele schimbări le discutăm și va avea tot sprijinul meu și cred că va avea și sprijinul colegilor din coaliție. Este un lucru pe care trebuie să îl facă", a declarat Dragnea, într-o emisiune la Realitatea TV.Liderul PSD a spus că a avut o întâlnire cu copreședintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, ocazie cu care a discutat despre ''o analiză a actului de guvernare'' în perioada următoare."Vreau să vă spun că am avut o discuție și cu domnul Tăriceanu, astăzi după-amiază, și are același punct de vedere că, în perioada următoare, o discuție trebuie făcută. Dacă, concluzia este că toți miniștrii din Guvern sunt buni și că actul de guvernare nu are de suferit și poate fi îmbunătățit va avea tot sprijinul nostru, dar analiza trebuie făcută, într-un termen rezonabil, de două-trei săptămâni", a adăugat Dragnea.El a susținut că, în anumite cazuri, ar putea avea loc schimbări.