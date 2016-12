Dragnea: Nu s-a discutat în PSD despre vreo remaniere și Ponta va rămâne prim-ministru

Ştire online publicată Vineri, 16 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Liviu Dragnea a declarat că nu vrea să facă parte din guvern în 2016 și că nu vrea nici măcar să fie premier, pentru că ocuparea unei astfel de funcții i-ar lăsa mai puțin timp să se ocupe de partid, informează B1.ro."Sper să fiu în continuare președintele PSD-ului, nu vreau să intru în Guvern sub nicio formă. (...) Nici sub formă de premier pentru că nu-mi bat joc de 453.000 de oameni și, probabil, mulți alți cetățeni cărora le-am cerut părerea despre multe teme, pentru a lăsa partidul. Eu consider că dacă mergi în Guvern, de partid te ocupi mult mai puțin", a declarat Dragnea pentru România TV.Acesta a mai precizat că nu s-a discutat în PSD despre vreo remaniere, dar că, într-adevăr, ar putea exista nemulțumiri în partid față de unii membri ai Guvernului, însă "asta va fi o discuție" între el și Victor Ponta."Nu s-a discutat în partid despre nicio remaniere, nici oficial, nici neoficial. Eu am mai spus, în mai multe rânduri, nu există niciun fel de intenție de remaniere la ora la care vorbim noi. Am discutat și cu premierul Victor Ponta pe marginea acestor zvonuri care circulă. Nici eu nu am în intenție, nici dumnealui nu are în intenție, nici din partea colegilor din coaliție n-am auzit de vreo intenție de remaniere. Deci este un zvon, care nu are niciun suport real", a declarat Dragnea.Acesta a mai precizat că dacă unii membri de partid sunt nemulțumiți de unii miniștri, asta nu înseamnă că vor fi remaniați."Nu neg faptul că în partid s-ar putea să existe nemulțumiri despre unii membri ai Guvernului. (...) Faptul că există nemulțumiri nu este obligatoriu să genereze discuția despre o remaniere acum. Nu se poate vorbi despre faptul că niciodată sau până la sfârșitul lui 2016 nu vor fi remanieri. Asta va fi o discuție între mine și premierul Victor Ponta, între mine, premierul Victor Ponta și liderii coaliției, după care discutăm în Parlament", a afirmat Dragnea.El a mai insistat că Victor Ponta se bucură de sprijinul PSD pentru a fi în continuare prim-ministru."Premierul Victor Ponta, dincolo de relațiile de prietenie care ne leagă de ani buni, este un premier bun. Un premier care a luat economia României din recesiune și a dus-o la o creștere economică deja constantă și în fiecare an este mai mare. Fondul Monetar Internațional, o instituție cunoscută pentru prudența ei, a și mărit prognoza de creștere economică și în 2015 și în 2016. Premierul a trecut cu bine moțiunea de cenzură, adică moțiunea de cenzută a căzut, a fost revalidat, practic, Guvernul în Parlament. Deci nu se pune problema ca PSD-ul să retragă sprijinul politic pentru Victor Ponta", a spus Liviu Dragnea.