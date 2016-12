Dragnea: „Îmi menţin părerea în privinţa regulamentului”

Dragnea: „Îmi mențin părerea în privința regulamentului”

Președintele interimar al PSD, Liviu Dragnea, a declarat că își menține părerea inițială de a nu fi de acord cu regulamentul alegerilor interne din partid, adăugând că va fi rezervat în ședința Comitetului Executiv Național, pentru că vrea să se comporte ca un candidat.„Îmi mențin părerea pe care am exprimat-o prin vot împotriva acelui regulament, dar atât. Am fost foarte atent și sunt atent și acum, nu vreau să-mi impun autoritatea ca președinte. Din moment ce am anunțat că sunt candidat, mă comport exact ca un candidat în această privință”, a spus Dragnea, înainte de începerea ședinței Comitetului Executiv Național al PSD. Potrivit Agerpres, Dragnea a mai spus că o să fie destul de rezervat în ședință și o să-și reafirme părerea inițială.