Dragnea îl vrea pe PONTA șef la deputaţi

Dragnea îl vrea pe PONTA șef la deputați

Ştire online publicată Marţi, 03 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Victor Ponta are undă verde către președinția Camerei Deputaților. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat aseară, la un post de televiziune, că își dorește ca fostul premier să preia postul deținut de Valeriu Zgonea, exclus între timp din partid."Eu, sufletește și pragmatic, mi-aș dori ca Victor Ponta să devină președintele Camerei Deputaților și să mergem împreună în campania electorală, cum am fost atâția ani de zile. (...) Am stabilit cu Victor, zilele trecute, ca după Paște să ne vedem să discutăm și asta (președinția Camerei Deputaților - n.r.) și alte lucruri, pentru că funcția de la Cameră nu e importantă în sine, avem de discutat mai multe lucruri, despre reimplicarea lui în partid, pentru că avem nevoie de el, el are nevoie de noi și România are nevoie de refacerea echipei dintre noi doi. O să mă văd cu Victor și o să discutăm. (...) Este vorba de o discuție largă, pe care o vom avea pentru a maximiza șansele la locale și parlamentare. PSD are prima șansă, de-aia se întâmplă și unele lucruri și vom face împreună un plan corect, cinstit pentru ca PSD să nu-și piardă șansele în aceste alegeri", a afirmat Liviu Dragnea.