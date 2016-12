Dragnea, după retragerea lui Oprea: protocolul PSD-UNPR rămâne în vigoare

Joi, 03 Martie 2016

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, joi, că nu a știut despre decizia lui Gabriel Oprea de a demisiona de la conducerea UNPR, adăugând că va avea discuții cu Neculai Onțanu, care preia interimar șefia Uniunii, transmite Agerpres.''UNPR nu intră într-o nouă etapă. Este vorba de relații pe care le avem de foarte mult timp. O să-l caut pe dl Onțanu, am înțeles că statutar a rămas la conducerea UNPR, președinte interimar. O să-l caut și o să avem o discuție. Este firesc, avem o relație bună între cele două partide. Sper ca în perioada imediat următoare să avem o discuție, să vedem cum putem gestiona colaborarea în viitor, atât parlamentară, cât și la nivel local. (...) Nu am discutat cu Gabriel Oprea despre plecare. În ultimele zile nu am avut discuții, nu am avut întâlniri, am aflat astăzi'', a spus Dragnea, într-o conferință de presă.Întrebat despre protocolul semnat de PSD și UNPR, liderul social-democraților a afirmat că documentul rămâne în vigoare. ''Protocolul este semnat între două partide, între două entități politice. Teoretic, dacă două partide semnează prin semnăturile președinților de la acel moment acel document rămâne în vigoare. Sigur, o să discut cu președintele interimar Onțanu și despre acel protocol'', a adăugat el.De asemenea, întrebat dacă ALDE va accepta ''mai ușor'' alianțe cu UNPR după ce Gabriel Oprea a demisionat din funcția de președinte al partidului, Dragnea a replicat că el și, în opinia sa și Călin Popescu-Tăriceanu, vor avea discuții cu președintele interimar al progresiștilor. ''Nu știu despre ce vorbiți, dar, repet, o să am o discuție cu dl Onțanu. Bănuiesc că și dl Tăriceanu va avea o discuție cu dl Onțanu, este posibil să discutăm și în trei, sunt trei partide parlamentare. (...) O să vedem în zilele următoare'', a completat Dragnea.