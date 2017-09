Dragnea, despre pensionările din armată: Poate nu-i mai interesează onoarea militară

2

DRAGNEA REPEREAZA ONOAREA

Dragnea vorbeste de onoarea militara cu intentia vadita de a ne face sa credem ca onoarea poate fi de mai multe feluri . Daca exista onoare militara , credem ca este firesc sa existe si onoare civila , onoare politica , familiala , onoare financiar-bancara , intelectuala , filozofica etc . De exemplu , putem sa-l consideram pe Dragnea un etalon al onoarei politice . Partidele, institutiile statului , parlamentul fiind depozitarele onoarei devenita proverbiala in Romania . Functiile se dau de catre onorabili numai celor care au onoare sau pot deveni rapid onorabili . Functia este direct proportionala cu onoarea si invers . Sa revenim la cei care dau navala sa iasa la pensie fiind manipulati sau lipsiti de onoare dupa cum afirma cel mai onorabil dintre onorabili , Dragnea . Daca generalii pot fi manipulati , ce sa mai zicem de " prostime " . In ceea ce priveste onoarea , sa fim seriosi , onoare fara caracter nu exista , lipsa de caracter fiind trasatura tuturor celor care au parvenit in politica . Nu putem ignora nici perfidia cu care Olguta , s-a facut instrumental acestui act diversionist prin care cei incriminati au fost avertizati : aveti grija dlor generali ca daca vreti sa iesiti cu pensii babane din functiile in care nu ati facut nimic , cereti pensionarea acum , altfel veti avea ghinionul ca in loc de o pensie de 10-12.ooo de lei sa primiti o amarat de pensie de doar 5-6000 de lei , ceeace PSD , partidul celor ce nu muncersc , nu poate permite . Si dnii generali , disciplinati si specialist in tactici si strategii , au inteles si si-au depus cererile de pensionare . Partidele au reusit marea performanta de a cultiva si implementa pentru multe decenii de acum incolo , oportunismul , carierismul , servilismul , incompetenta si capacitatea de a castiga sau pastra avantajele dobandite pe caile deja cunoscute . Romania este tara in care toate josniciile sunt permise . Si pe masura ce privilegiile castigate de nemernici devin drepturi istorice , josnicia va ramane inlocuitorul a ceea ce se cheama demnitate si caracter . Si este abia inceputul , Nu avem inca atata imaginatie sa intelegem ce ne asteapta de la iubita noastra clasa politicianista . Pana la urma se poate pune intrebarea : poporul roman chiar nu intelege nimic din ceea ce se intampla ? Sau potrivit istoricului instinct de conservare se roaga ca actualul sistem sa se mentina pentru ca sa nu vie altul si mai rau in locul lui ?