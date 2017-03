Dragnea: Dacă domnul Constantin vrea să iasă din Guvern, e o opțiune personală

Susținerea parlamentară a actualului guvern nu va fi afectată de eventuale mișcări create în urma situației existente în ALDE, a declarat, la un post de televiziune, președintele PSD, Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților.„Azi nu am discutat cu domnul Tăriceanu. Am înțeles că au o întâlnire și nu l-am sunat nici pe el, nici pe Daniel Constantin. Noi am fost tot timpul deschiși la discuții și întâlniri în coaliție, suntem în continuare deschiși. Eu nu cred că, cel puțin de la PSD, sau nu mai sunt sigur dacă cineva de la PSD sau din altă parte a luat vreo decizie pentru ALDE. Cel puțin în ceea ce mă privește nu e adevărat, nici nu are cum să fie adevărat. Eu știu că deciziile le iau împreună, în forul lor de conducere. Alte motive, care mână pe unul sau pe altul să genereze discuțiile astea, poate le știu dumnealor. Dar nici pe Daniel Constantin nu-l înțeleg de ce este atât de supărat și de nervos chiar în perioada asta. Noi ne dorim în continuare să avem alianța cu ALDE și sperăm să avem alianța cu ALDE în întregime, cu toți parlamentarii ALDE, pentru că sunt colegii noștri, am colaborat bine înainte de alegeri și după alegeri. Acuma, dacă domnul Daniel Constantin vrea să iasă din guvern, este o opțiune personală. Nu știu, vrea, nu vrea, până la urmă este decizia dumnealui", a afirmat Dragnea, la România TV.