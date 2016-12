Dragnea afirmă că a crescut procentul celor care susţin regionalizarea

1

administratia se schimba, naravurile raman

Lipsindu-ne proiectul viitoarei regionalizari nu putem face altceva decat sa comentam flatulatiile verbale ale lui Dragnea care , evident vrea sa ne imbrobodeasca asa cum face si Cacarau cu Constitutia . Administratia romaneasca este o administratie de partid . Functiile , la toate nivelurile , se dau pe criterii politice . Agentii electorali mai dibaci vor primi locurile mai inalte , ceilalti locurile mai mici . Oricum , in administratia romaneasca poate intra oricine face parte din clientela politica . Cand legile nu pun stavila influentei politice asupra administratiei , nu se poate face o reorganizare serioasa , doar schimbari fara progres . Reforma administrativa nu are sens fara reforma clasei politice . Va continua destrabalarea dministratiei , risipa banului public ,cumulul de functii , risipa , coruptia electorala . Dragnea ne vorbeste despre alternante , disconfort , descentralizare . Vorbe goale pe care le auzim de 22 de ani . In realitate este vorba de reforme menite sa consolideze puterea celor care se tem de schimbarea reala . Regionalizarea va complica si intari centralizarea care va exista in continuare si la nivelul regiunilor , judetele centralizand ce nu pot centraliza regiunile . Dragnea are in felul lui dreptate cand afirma ca disputele si orgoliile vor inceta dupa regionalizarea dorita de USL : Va creste nr. de posturi pentru clientela si hotia se va manifesta mai echilibrat , In final , politicianisti ticalositi care conduc azi judetele se vor muta la regiuni si vor numi in locul lor la judete o noua categorie de profitori .