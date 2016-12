Dragnea afirmă că a crescut procentul celor care susţin regionalizarea

Dragnea afirmă că a crescut procentul celor care susțin regionalizarea

Vicepremierul Liviu Dragnea, ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, a declarat, la finalul unei dezbateri privind regionalizarea, că a crescut procentul celor care au înțeles că este nevoie de regionalizare și că aceasta este folositoare."Am constatat și astăzi că oamenii încep să se gândească serios de ce România are o dezvoltare dezechilibrată. Și au început să înțeleagă din ce în ce mai mulți că ceea ce a lipsit României a fost o planificare strategică. (...) Oamenii sunt interesați de cum va arăta regiunea, sunt interesați să afle care sunt argumentele pentru care regionalizarea aduce dezvoltare, sunt interesați unde va fi reședința regiunii și am constat cu satisfacție că ceea ce am propus în ianuarie pentru prima dată, și anume ca nu toate instituțiile regionale să fie într-un singur loc, are o acceptabilitate foarte mare. Oamenii înțeleg că e bine să fie un principiu echitabil, că e bine ca în fiecare județ să fie repartizate instituții regionale, pentru ca echilibrul dintre județe să nu se rupă" a spus Dragnea, citat de Agerpres.