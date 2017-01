Două salarii pentru unul şi acelaşi post

Specialiștii susțin că abrogarea Ordonanței 37 dă ocazia foștilor directori de deconcentrate să revină pe funcții

Două salarii pentru unul și același post

Mii de funcționari publici care se aflau în posturile de conducere și care au fost demiși, începând din luna aprilie, ca urmare a adoptării Ordonanței 37, ar putea ataca demiterile în instanță și, ulterior, reveni pe funcții. Acest fapt se datorează Curții Constituționale Române care a decis ieri că legea de aprobare a OUG 37 este neconstituțională pentru că s-au încălcat normele privind adoptarea ordonanțelor de urgență, mai exact cele referitoare la domeniile în care pot fi emise astfel de acte. Reamintim că ordonanța mai sus citată a fost publicată în Monitorul Oficial pe 24 aprilie și făcea referire la desființarea, în termen de 32 de zile de la intrarea sa în vigoare, a „funcțiilor publice, funcțiilor publice specifice, precum și a posturilor încadrate în regim contractual, care conferă calitatea de conducător al serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale”. Ordonanța 37 a fost, însă, abrogată marțea aceasta, fapt pentru care decizia CCR nu ar putea să producă efecte. Cu toate acestea, în locul Ordonanței 37 a fost adoptată o nouă ordonanță, anume OUG 105, care are toate șansele să fie atacată, și ea, la Curtea Constituțională Română, și asta pentru că are, în principiu, același conținut. Singurul caz în care această nouă ordonanță ar putea să rămână în vigoare ar fi acela în care în textul său au fost corectate toate prevederile neconstituționale. Potrivit alineatului 6, invocat de CCR pentru declararea ca neconstituțională a legii de adoptare a OUG 37, „ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție, drepturile electorale și nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică”. Câte doi directori pe o funcție În ceea ce-i privește pe directorii liberali demiși după venirea, la guvernare, a PD-L și PSD, ei au fost schimbați din funcție pe criterii politice, fie cu democrat-liberali, fie cu social-democrați, conform modului în care a avut loc împărțirea deconcentratelor între cele două partide care, vreme de nouă luni, au funcționat ca o coaliție de guvernământ. Potrivit informațiilor publicate ieri pe NewsIn, funcționarii din autoritățile publice deconcentrate, înlocuiți din funcțiile de conducere în baza OUG 37/2009, abrogată marți, pot ataca decizia în instanță și pot câștiga, fapt care, se pare, ar putea să determine situația în care două salarii vor fi plătite pentru aceeași funcție. Și asta în condiții de criză, din banii publici. Astfel, funcționarii își pot recăpăta posturile dacă se adresează justiției, a declarat un magistrat pentru NewsIn. Potrivit acestuia, și noua ordonanță, 105/2009, adoptată marți, prin care a fost abrogată OUG 37, are toate șansele să ajungă la CCR, deoarece este similară celei de dinaintea sa. Câștigarea proceselor de către funcționarii din autoritățile publice deconcentrate va duce, însă, la o situație complicată, „cu două salarii pe funcție”, pentru funcționarul înlocuit în baza OUG 37 și pentru persoana numită în locul funcționarului, a explicat magistratul. „În această situație de criză, vom salariza două persoane pe același post”, a spus el. La rândul său, directorul executiv al Centrului pentru Resurse Juridice, Georgiana Iorgulescu, a declarat, pentru NewsIn, că se va ajunge în situația ca două persoane să fie salarizate pentru aceeași funcție. „În plină criză, se va ajunge ca două persoane să ocupe același post și să fie salarizate pentru aceeași funcție”, a declarat directorul executiv al CRJ. Mai mult, Iorgulescu consideră că noua Ordonanță de Urgență 105/2009 încalcă legea fundamentală chiar mai mult decât OUG 37. Problema rămâne, însă, aceea că mii de oameni care au ocupat posturi de conducere în administrația publică locală și centrală și care au fost schimbați pe criterii politice au acum șansa de a se judeca pentru a reveni în funcții, fapt care ar putea să determine situații paradoxale: două salarii pentru unul și același post. Acesta este, așa cum am menționat și cu alte ocazii, efectul de bumerang al unui act legislativ decis, cel mai probabil, în graba instalării unei guvernări care, fapt confirmat, a fost sortită eșecului.