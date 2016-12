Două BMW-uri, bijuterii şi peste 270.000 de euro în conturi

Averea bugetarului Crin Antonescu:

Două BMW-uri, bijuterii și peste 270.000 de euro în conturi

Președintele PNL, Crin Antonescu, deține, conform declarației de avere actualizate, peste 270.000 de euro, peste 8.000 de dolari și aproape 6.000 de lei în diverse conturi, un autoturism Dacia, dar și două marca BMW, precum și bijuterii în valoare de 18.000 de euro.Antonescu deține un apartament în București, pe numele său. De asemenea, soția sa, europarlamentarul PNL Adina Vălean, deține un teren intravilan de aproape 4.000 mp și o casă de locuit în comuna prahoveană Drajna.Președintele PNL declară și achiziționarea a trei autoturisme - Dacia în 2004 și câte un BMW în 2005 și 2007 -, dar și bijuterii din aur cu diamante, achiziționate în 2009 și 2010, evaluate la suma totală de 18.000 de euro.Antonescu are mai multe depozite și conturi bancare, în care deține 271.676 de euro, 8.309 dolari și 5.973 de lei, el declarând și un debit în valoare de 10.000 de euro aferent unui card de credit.Soția liderului PNL, europarlamentarul Adina Vălean, a obținut de la PE în ultimul an, potrivit aceleiași declarații de avere afișată pesite-ul Senatului, 63.883 euro pentru transport, 333.146 euro pentru diurnă și 74.958 euro pentru indemnizație. În plus, Adina Vălean a obținut pentru consultanță oferită firmei Finite Assets LTD. venituri de 90.086 euro în ultimul an fiscal încheiat. Crin Antonescu a obținut o indemnizație totală ca senator de 51.622 lei.