Dosar penal in rem în cazul alegerilor din 2009

Ştire online publicată Luni, 24 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Parchetul s-a autosesizat în urma declarațiilor jurnalistului Dan Andronic și va deschide dosar penal in rem în cazul alegerilor prezidențiale din 2009.Este un dosar deschis la nivelul secției de urmărire penală și criminalistică de la Parchetul General, un dosar în care se fac cercetări cu privire la fapte de abuz în serviciu, de falsificare a documentelor și evidențelor electorale.Se fac cercetări in rem pentru că este vorba despre o autosesizare înregistrată în cursul zilei de astăzi.Redăm mai jos integral comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție:„Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este împuternicit să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:În cursul zilei de astăzi, 24 aprilie 2017, la Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație, a fost înregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informațiilor făcute publice de către jurnalistul Dan Andronic și conform cărora există suspiciuni că în procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autorități publice și/sau persoane, altele decât cele prevăzute de lege.În cauză se efectueză cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu și de falsificare a documentelor și evidențelor electorale.Pe măsura derulării cercetărilor vom informa opinia publică.”