Dorel Onaca, numit consilier de stat la Cancelaria Prezidenţială

Dorel Onaca, numit consilier de stat la Cancelaria Prezidențială

Președintele Traian Băsescu a revenit, ieri, la Palatul Cotroceni, după 52 de zile de suspendare prin decizia Parlamentului din 6 iulie și după ce la referendumul de demitere din 29 iulie nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru ca acesta să fie validat.Printre primele schimbări pe care Traian Băsescu le-a făcut a fost numirea lui Dorel Constantin Onaca în funcția de consilier de stat la Cancelaria Președintelui României.„Mă simt onorat de această numire. Am fost dintotdeauna alături de Traian Băsescu, mai ales atunci când am simțit că funcția președintelui este în pericol. S-a văzut și de această dată că a fost un abuz al USL, dar Traian Băsescu le-a arătat din nou că au greșit. Le-a dat iar o lecție, la fel cum a făcut și în 2007. Și la referendumul din 2007 am făcut parte din staff-ul de campanie al președintelui suspen-dat”, a declarat Dorel Constantin Onaca.Fostul director al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și consul general al Republicii Bangladesh în România, democrat-liberalul constănțean Dorel Constantin Onaca a fost alături de șeful statului încă din prima zi de suspendare, deoarece a făcut parte din staff-ul de campanie al lui Traian Băsescu pentru referendum.Pe parcursul celor trei săptămâni de campanie, Onaca s-a ocupat de organizare și logistică, șef de campanie fiind Sebastian Lăzăroiu.La timpul respectiv, Onaca spunea că a ales să fie alături de Traian Băsescu deoarece este un comandat și un președinte foarte bun.„În momentul în care comandantul a sunat adunarea, toți cei care au coloană vertebrală au fost alături de el. Așa am făcut și eu, mai ales că sunt sigur că orice comandat de navă se simte cu vaporul mult mai în siguranță dacă are și un scafandru alături”, mai spunea Onaca.v v vDorel Constantin Onaca are 45 de ani, deține o firmă de scafandri profesioniști și este avocat în Baroul București și lector univer-sitar în domeniile Drept Comercial și Drept Maritim.Din 2010, el a fost consilier al ministrului Dezvoltării Regionale și Turismului, iar în 2009 a fost președinte al Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Între 1996 și 2000, a fost deputat PDSR, membru al Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Sigu-ranță Națională.Din 2000 până în 2008, a fost senator PRM, partid din care a demisionat. El a devenit apoi membru PDL. Între 1990 și 1996, Onaca a fost director al Grupului de Scafandri și Salvări Maritime „Onacva”.Onaca este membru al Adunării Naționale a Bisericii Ortodoxe Române, distins cu Ordinul Național Pentru Merit, în grad de cavaler, membru al Parlamentului Mondial pentru Siguranță și Pace.De asemenea, el este Președinte de Onoare al Federației Române de Karate.