Donţu şi Bădrăgan s-au întâlnit cu cetăţenii din Tomis III

Donțu și Bădrăgan s-au întâlnit cu cetățenii din Tomis III

În cursul zilei de astăzi, Gheorghe Donțu, președintele Partidului Ecologist Român, candidat la Primăria Municipiului Constanța și Dumitru Bădrăgan, vicepreședintele Partidului Ecologist Român și candidat la Președinția Consiliului Județean Constanța, s-au întâlnit în piața Tomis III cu cetățenii cartierului cu același nume. Candidații PER au ascultat problemele cu care se confruntă oamenii și au prezentat soluții ale Partidului Ecologist Român pentru rezolvarea acestora.Celor care își propun sa voteze BRADUL, Gheorghe Donțu și Dumitru Bădrăgan le-au comunicat faptul că una dintre prioritățile PER o reprezintă încurajarea comerțului producătorilor locali, care să asigure constănțenilor produse proaspete în piețele orașului.Totodată, candidații PER au prezentat listele de consilieri locali și județeni propuse de Partidul Ecologist Român și au precizat că tinerețea și profesionalismul echipei pe care o conduc reprezintă alternativa politică a momentului.