Donţu se pregăteşte de logodna cu UNPR

Donțu se pregătește de logodna cu UNPR

Președintele Ecologiștilor din Constanța, Gheorghe Donțu, a declarat pentru Cuget Liber că are intenții serioase de a trece în echipa Uniunii Naționale pentru Progresul României. Văzut din ce în ce mai des la brațul uneperiștilor constănțeni pe la diverse evenimente, Donțu spune că se simte în largul său alături de aceștia pentru că majoritatea îi sunt „prieteni apropiați”. În acest sens, liderul PER Constanța a avut deja discuții cu președintele UNPR din județ, George Lipoveanu cu privire la o eventuală trecere în barca progresistă.„Există șanse foarte mari și chiar îmi doresc să colaborez cu UNPR pentru că am foarte mulți prieteni în acea zonă. Am avut discuții cu George Lipoveanu pe această temă, dar știți cum e, durează mai mult logodna, încă nu știm exact când se va concretiza. Nu știu dacă voi trece direct în UNPR sau vom face o colaborare între partide, vom vedea cum anume este mai bine să procedăm, pentru că dispersia partidelor în această perioadă nu este tocmai un lucru benefic”, a declarat Donțu.Întrebat dacă, în discuțiile sale cu Lipoveanu, a ridicat și problema unor funcții sau a unei eventuale candidaturi, Donțu a replicat mai în glumă, mai în serios că „momentan, este vorba doar de logodnă, nu se pune problema unui contract prenupțial”.Reamintim că ecologistul Donțu a ocupat funcția de președinte al PSD Constanța, fiind cel care, potrivit spuselor sale, a convins organizația să îl accepte pe Radu Mazăre, atât ca membru, cât și ca lider. Ulterior, în 2004, din cauza disputelor frecvente dinte el și actualul primar, Donțu a părăsit Partidul Social Democrat, demisionând chiar și din funcția de viceprimar. Acesta a devenit unul dintre cei mai aprigi critici ai politicii lui Mazăre, afirmând în nenumărate rânduri că nu este de acord cu „ceea ce face în Primăria Constanța”.