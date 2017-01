„Domnu’ primar, nu avem unde să stăm!“

„«Dom’ne, nu avem unde să stăm. Nu mai aveți vreun loc pe undeva?». Vin oamenii disperați să ne ceară locuințe sociale”, povestește viceprimarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, confruntat cu numeroase solicitări de acest tip în cadrul audiențelor și întâlnirilor pe care le are zilnic cu cetățenii. „Aceasta este principala noastră problemă. Noi avem două cămine de locuințe sociale însă acestea au fost deja ocupate în întregime, în baza unor hotărâri aprobate de consiliul local. Oamenii vin la noi în speranța că poate s-au mai eliberat unele locuri”, a explicat Florin Chelaru pentru „Cuget Liber”. Atât la ușa primarului Nicolae Matei, cât și la cea a viceprimarului bat mulți dintre cei care au rămas fără locuri de muncă, nădăjduind că vor găsi un post liber sau vor primi un ajutor din partea liderilor administrației publice locale. Potrivit lui Chelaru, de obicei, ajung la Primăria Năvo-dari foști angajați de la Rompetrol, Ecoterm, dar și din Constanța, din port și din construcții. Însă la final, ei rămân numai cu speranța întrucât nici primăria nu are cum să le asigure un job. O altă problemă semnalată de năvo-dăreni ține de infrastructura orașului. Ei așteaptă ca administrația locală să intervină cât mai repede să asfalteze străzile din zonele unde există case, iar alții cer modificarea traficului utilajelor grele care îi deranjează pe cei din centru în special. „Este vorba despre strada Rândunelelor. Am găsit o variantă ocolitoare, am discutat-o, dar se pune problema banilor. Ar trebui să refacem strada din zona lacului Tașaul și pentru asta avem nevoie de fonduri importante. Rămâne să vedem acum care va fi soluția finală și vom rezolva și această chestiune”, a precizat optimist Chelaru. Apel către năvodăreni Viceprimarul a mai remarcat faptul că foarte mulți năvodăreni se tem că vor rămâne fără căldură. „Năvodariul nu are nicio problemă cu căl-dura. Nu trebuie decât să ne plătim căldura. Dacă cei care vin să ne între-be de căldură își vor plăti facturile, atunci vom avea căldură. Chiar fac un apel către năvodăreni să meargă și să plătească”, a spus el deschis. Câinii maidanezi dau bătăi de cap atât locuitorilor, cât și administrației publice locale. „Nu știm nici noi ce să mai facem cu maidanezii. Oamenii se plâng de ei. Iar firma cu care noi avem contract și care are grijă de câini nu mai face față. Noi bănuim că ei sunt aduși din alte localități la Năvodari”, a menționat Florin Chelaru, adăugând că primăria va încerca să soluționeze și această problemă. Spații de joacă pentru copii Administrația locală din Năvodari a început acum să realizeze o evidență a tuturor locurilor de joacă pentru copii pentru a avea un bilanț clar al nevoilor. „Noi contabilizăm acum toate pagubele și vom intra cu reparații sau înlocuiri de corpuri acolo unde este cazul. Ne gândim chiar să facem investiții mai mari pentru aceste locuri de joacă, dar ele se vor putea realiza efectiv din 2011”, a subliniat viceprimarul Florin Chelaru. Programul său de audiențe începe în fiecare joi, la ora 11.00, și se încheie la ora 13.00. Cu toate acestea, Florin Chelaru a menționat că ușa viceprimarului și cea a pri-marului rămân deschise tuturor celor care vor să ajungă la ei.