Domnilor candidaţi, v-aţi înţepenit pe Facebook? Constanţa vrea să vă vadă în stradă şi nu în selfie-uri!

3

@alegator

Stimate domn, in primul rand nu vreau sa promovez nicio idee din cele invocate de dvs., ci pur si simplu am facut o constatare care, din pacate nu este numai a mea. nu stiu exact din ce pozitie imi vorbiti (simplu cetatean, activist de partid, postac, simpatizant etc), la fel cum nu va cunosc nici numele, asa ca nu pot decat sa cred in bunele dvs intentii si va respect opinia, desi nu o impartasesc. in articolul de mai sus vorbesc raportandu-ma la celelalte campanii, la ce razbate in spatiul public dincolo de monotonele pagini de facebook ale candidatilor. nu exista dezbateri de idei si proiecte, confruntari, activitati inedite care sa ridice un candidat dincolo de linia de plutire. A alerga in pluton nu pare a fi o strategie electorala foarte indicata, mai ales cand pleci din start cu un urias dezavantaj. Dar, este doar opinia mea... Multumesc frumos pentru atenti si, va doresc mult succes!

Răspuns la: Votez VERGIL CHITAC

Adăugat de : Alegator, 17 mai

Domnule Zaporojan. Va intreb, cui foloseste faptul ca incercati sa promovati ideea ca toti candidatii sunt letargici si nu sunt aproape de alegatori...