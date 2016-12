„Domeniul naval, maritim şi fluvial are nevoie de dezvoltare“

Mihai Lupu:

„Domeniul naval, maritim și fluvial are nevoie de dezvoltare“

Deputatul liberal constănțean Mihai Lupu a avut, recent, o declarație politică în care susține că România are nevoie de o in-frastructură puternică, de calitate și, mai ales, foarte bine structurată, în funcție de nevoile actuale ale țării, dar și de conectarea obligatorie la infrastructura Uniunii Europene.„Domeniul naval, maritim și fluvial din România are nevoie de dezvoltare. Ca președinte al Comisiei parlamentare pentru transport și infrastructură, recent înființată în Camera Deputaților, am considerat că organizarea unei dezbateri publice ample pe teme de interes național, în privința deciziilor legate de infrastructură este în prezent absolut necesară. Susțin acest lucru deoarece consider că românii au suferit destul, timp de aproape 25 de ani, din cauza ineficienței și a superficialității guvernelor atunci când a venit vorba de decizii privind investițiile în autostrăzi, drumuri, căi ferate, decizii care s-au dovedit a fi de cele mai multe ori extrem de neinspirate și defavorabile românilor, cu un impact profund negativ asupra dezvoltării infrastructurii în ansamblu.Mai cred, de asemenea, că toate problemele importante care sunt legate de gestionarea domeniului infrastructurii, fie că vorbim acum de cel naval, maritim și fluvial sau de cel de transport în general, toate acestea trebuie dezbătute într-un cadru larg, cu participarea tuturor factorilor implicați”, a spus parlamentarul liberal.El a adăugat că, din acest motiv a considerat oportună organizarea, săptămâna trecută, în Cadrul Comisiei pentru transporturi și infrastructură a unei dezbateri care să cuprindă cele mai stringente probleme legate de infrastructura portuară, începând de la evaluarea situației actuale a traficului de mărfuri, a investițiilor aflate în derulare din domeniu, dar și a altor proiecte necesare, care au însă nevoie de finanțare, până la identificarea celor mai pertinente modalități de creștere a traficului de mărfuri, dar și a oportunității și a legalității transferului/vânzării de acțiuni portuare, de la autoritățile centrale către cele locale.